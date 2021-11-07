"Все в рамках закону": завтра в Україні почнуть усувати від роботи невакцинованих вчителів

З Понеділка нещеплених чиновників і педагогів відсторонять від роботи / УНІАН

Нещеплені – на вихід. Вже з понеділка, 8 листопада, педагогів, які не вакцинувалися від коронавірусу, будуть усувати від роботи. Про це нагадав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Згідно з чинним законодавством, вони (невакциновані вчителі – ред) будуть відсторонені. Для цього директор навчального закладу видає внутрішній наказ, згідно з яким усуваються на період карантину люди, які не мають хоча б одного щеплення проти коронавірусної хвороби. Це все в межах чинного законодавства", – сказав він в ефірі телеканалу "1+1" в неділю ввечері.

Зарплата при цьому не буде зберігатися і стаж не буде нараховуватися. Вдома відсторонені працівники сидітимуть, поки не вакцинуються. При цьому в МОЗ не втомлюються наголошувати, що звільняти працівника через відсутність щеплення незаконно. Для цього немає правових підстав.

Вакцинація від COVID-19: для кого щеплення обов'язкове

У вересні уряд підтримало ініціативу МОЗ про введення обов'язкової вакцинації від COVID-19 для вчителів та чиновників. У відомстві запевняють, що обов'язкова вакцинація є законною і не суперечить правам людини.

Роботодавці будуть зобов'язані відсторонювати від роботи людей, які відмовилися від щеплення проти COVID-19, але зобов'язані вакцинуватися відповідно до майбутнього наказу Міністерства охорони здоров'я. В іншому випадку він буде нести відповідальність.

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При цьому список професій, що підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19, будуть поступово розширять. Йдеться про включення до переліку працівників сфери соціальних послуг, установ захисту прав дітей, реабілітаційних установ, а також підприємств критичної інфраструктури.

Кого не зможуть відсторонити

Працівники, які мають протипоказання до щеплення, не можуть бути відсторонені від роботи, якщо не отримають її.

не можуть бути відсторонені від роботи, якщо не отримають її. Якщо протипоказання до вакцинації у людини тимчасове, у довідки буде обмежений термін дії ㅡ від трьох місяців або більше.

Також роботодавці не зможуть відсторонити від роботи людей, які отримали тільки першу дозу вакцини, оскільки в цій ситуації мова не йде про ухилення або відмову від вакцинації.

оскільки в цій ситуації мова не йде про ухилення або відмову від вакцинації. Крім того, люди, які перехворіли COVID-19, можуть одержати відповідні сертифікати та скористатися ними. Зараз в Мінцифрі завершують роботу над такими сертифікатами в"Дії".

Днями міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував появу в Україні нового ліки прямої дії від коронавірусу. Він зазначив, що розробники рекомендують використовувати препарат при появі перших симптомів COVID-19.