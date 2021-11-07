"Все в рамках закону": завтра в Україні почнуть усувати від роботи невакцинованих вчителів

Зарплата при цьому не буде зберігатися і стаж не буде нараховуватися.
Нещеплені – на вихід. Вже з понеділка, 8 листопада, педагогів, які не вакцинувалися від коронавірусу, будуть усувати від роботи. Про це нагадав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
"Згідно з чинним законодавством, вони (невакциновані вчителі – ред) будуть відсторонені. Для цього директор навчального закладу видає внутрішній наказ, згідно з яким усуваються на період карантину люди, які не мають хоча б одного щеплення проти коронавірусної хвороби. Це все в межах чинного законодавства", – сказав він в ефірі телеканалу "1+1" в неділю ввечері.
Зарплата при цьому не буде зберігатися і стаж не буде нараховуватися. Вдома відсторонені працівники сидітимуть, поки не вакцинуються. При цьому в МОЗ не втомлюються наголошувати, що звільняти працівника через відсутність щеплення незаконно. Для цього немає правових підстав.
Вакцинація від COVID-19: для кого щеплення обов'язкове
У вересні уряд підтримало ініціативу МОЗ про введення обов'язкової вакцинації від COVID-19 для вчителів та чиновників. У відомстві запевняють, що обов'язкова вакцинація є законною і не суперечить правам людини.
Роботодавці будуть зобов'язані відсторонювати від роботи людей, які відмовилися від щеплення проти COVID-19, але зобов'язані вакцинуватися відповідно до майбутнього наказу Міністерства охорони здоров'я. В іншому випадку він буде нести відповідальність.
При цьому список професій, що підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19, будуть поступово розширять. Йдеться про включення до переліку працівників сфери соціальних послуг, установ захисту прав дітей, реабілітаційних установ, а також підприємств критичної інфраструктури.
Кого не зможуть відсторонити
- Працівники, які мають протипоказання до щеплення, не можуть бути відсторонені від роботи, якщо не отримають її.
- Якщо протипоказання до вакцинації у людини тимчасове, у довідки буде обмежений термін дії ㅡ від трьох місяців або більше.
- Також роботодавці не зможуть відсторонити від роботи людей, які отримали тільки першу дозу вакцини, оскільки в цій ситуації мова не йде про ухилення або відмову від вакцинації.
- Крім того, люди, які перехворіли COVID-19, можуть одержати відповідні сертифікати та скористатися ними. Зараз в Мінцифрі завершують роботу над такими сертифікатами в"Дії".
Днями міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував появу в Україні нового ліки прямої дії від коронавірусу. Він зазначив, що розробники рекомендують використовувати препарат при появі перших симптомів COVID-19.