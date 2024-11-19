Мобілізація в Україні: Федоров анонсував нові правила бронювання з 1 грудня

Бронювання буде працювати тільки в електронному форматі.

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В Україні анонсували бронювання в додатку "Дія" / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, pexels

Коротко:

Бронювання буде відбуватись через портал "Дія"

Скористатись послугою зможуть не всі підприємства

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що з 1 грудня 2024 року процес бронювання працівників від мобілізації буде доступний лише в електронному вигляді через портал "Дія". Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

За його словами, електронний формат дозволяє оперативно надавати статус броні та відображати його в системі.

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"Тепер з 1 грудня відновлюється сам процес бронювання через портал Дія. Тобто, не через застосунок, а через портал, тому що так зручніше компаніям працювати з інтерфейсом порталу. Бронювання буде працювати тільки в електронному форматі", - повідомив Федоров.

Як відомо, скористатися послугою зможуть лише ті компанії, які підтвердять свою критичність за новими правилами після публікації відповідної постанови.

Бронювання в Україні - останні новини

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров повідомляв, що в Україні необхідно продовжувати проведення мобілізації, але Міноборони готове говорити й працювати з бізнесом для обговорення допомоги в питаннях бронювання співробітників.

Як писав Главред з посиланням на рішення Кабміну, працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно подовжити термін бронювання на аналогічний термін. Це має забезпечити стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, в тому числі тих, які працюють на оборону України. Натомість відновлення бронювання для інших категорій громадян наразі не передбачене.

У п'ятницю, 15 листопада, уряд відзвітував про проведення аудиту підприємств та організацій, що мають право на бронювання працівників. За словами Дениса Шмигаля, внаслідок аудиту виявлено низку проблем, які необхідно усунути. Зокрема, регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки.

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Хто такий Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

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