Місто на Донбасі під загрозою падіння: експерт розповів, коли буде головна битва

Українським військам вдається стримувати окупантів на Донбасі.

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В Покровську найпесимістичніші прогнози не справдились / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот

Що сказав Мусієнко:

Покровськ з середини осені під загрозою падіння, однак ЗСУ виборюють місто

Зробити остаточні висновки можна буде після старту кампанії РФ вже 2025 року

Головна битва за Покровськ може відбутися наступного року. Свій прогноз щодо цього міста Донецької області озвучив в ефірі Radio NV керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Покровськ під загрозою падіння від жовтня. Зрештою ми ж прекрасно розуміємо, що там тривають активні бойові дії, але найпесимістичніші прогнози не справдились. Хочу нагадати, що передбачення, зокрема наших партнерів з НАТО, були в тому, що в другій половині вересня мали бути вже місцеві бої за Покровськ", — розповів Мусієнко.

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За версією деяких експертів, начебто ще на початку осені, в вересні в Покровську вже мало бути те, що зараз відбувається у Кураховому.

Що відомо про Покровськ / Инфографика: Главред

Однак, попри всі страхи та загрози, українським військам вдається стримувати окупантів.

"Враховуючи те, як вдається призупиняти просування ворога на флангах в районі Покровська, ризикну припустити, що взагалі ця битва за Покровськ цього року може і не відбутися", – сказав Мусієнко.

Долю Покровського напрямку і загалом фронту на цій ділянці, за версією експерта, можна буде прогнозувати після того, як армія РФ увійде до кампанії вже 2025 року – після Курахового.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, за даними аналітиків, армія РФ в паніці через просування ЗСУ на Курщині. На території країни-агресорки українці мають успіхи на південь від Дарино.

Окрім цього, ЗСУ покращили свої позиції на ключовому напрямку. Сміливі воїни України повністю відбили один із двох плацдармів в районі Куп’янська.

Своєю чергою, як стверджують експерти, Путін готує наступ на деокуповане у 2022 році місто. Річ у тім, що диктатор хоче зміцнити та розширити захоплені території перед переговорами.

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Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

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