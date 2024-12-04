Місто на Донбасі під загрозою падіння: експерт розповів, коли буде головна битва

Що сказав Мусієнко:
- Покровськ з середини осені під загрозою падіння, однак ЗСУ виборюють місто
- Зробити остаточні висновки можна буде після старту кампанії РФ вже 2025 року
Головна битва за Покровськ може відбутися наступного року. Свій прогноз щодо цього міста Донецької області озвучив в ефірі Radio NV керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
"Покровськ під загрозою падіння від жовтня. Зрештою ми ж прекрасно розуміємо, що там тривають активні бойові дії, але найпесимістичніші прогнози не справдились. Хочу нагадати, що передбачення, зокрема наших партнерів з НАТО, були в тому, що в другій половині вересня мали бути вже місцеві бої за Покровськ", — розповів Мусієнко.
За версією деяких експертів, начебто ще на початку осені, в вересні в Покровську вже мало бути те, що зараз відбувається у Кураховому.
Однак, попри всі страхи та загрози, українським військам вдається стримувати окупантів.
"Враховуючи те, як вдається призупиняти просування ворога на флангах в районі Покровська, ризикну припустити, що взагалі ця битва за Покровськ цього року може і не відбутися", – сказав Мусієнко.
Долю Покровського напрямку і загалом фронту на цій ділянці, за версією експерта, можна буде прогнозувати після того, як армія РФ увійде до кампанії вже 2025 року – після Курахового.
Ситуація на фронті - що відомо
Як повідомляв Главред, за даними аналітиків, армія РФ в паніці через просування ЗСУ на Курщині. На території країни-агресорки українці мають успіхи на південь від Дарино.
Окрім цього, ЗСУ покращили свої позиції на ключовому напрямку. Сміливі воїни України повністю відбили один із двох плацдармів в районі Куп’янська.
Своєю чергою, як стверджують експерти, Путін готує наступ на деокуповане у 2022 році місто. Річ у тім, що диктатор хоче зміцнити та розширити захоплені території перед переговорами.
Більше важливих новин:
- Рада дозволила конфіскацію автомобілів: за які порушення можна лишитися без коліс
- Серйозні руйнування у Грозному: дрон влучив у казарму спецназу Кадирова - деталі
- Не на 20, і не на 30 гривень: в Україні значно зростуть ціни на цигарки
Хто такий Олександр Мусієнко
Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред