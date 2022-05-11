Загроза захоплення Сєвєродонецька: окупанти РФ почали штурм на двох напрямках

Російські окупанти в Україні / Reuters

Російські окупанти зосереджують основні зусилля для недопущення українського наступу і просування до українсько-російського кордону, проводять розвідку на північ і північний схід від Харкова.

Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

На Слобожанському напрямку ворог діє угрупованням, що складається з окремих підрозділів 6-ї армійської армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ Балтійського і Північного флотів. Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України, здійснюють ведення розвідки підрозділів Сил оборони на північ і північний схід від міста Харків.

На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ зосереджує основні зусилля на продовженні наступальних дій з метою взяття під повний контроль міста Рубіжне, захоплення населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк.

Не припиняє штурмові дії за підтримки підрозділів ствольної та реактивної артилерії на декількох напрямках:

Лиманському;

Сєвєродонецькому;

Бахмутському;

Авдіївському;

Кураховском.

У місті Маріуполь ворог блокує наші підрозділи в районі заводу Азовсталь. За підтримки вогню артилерії і танків вдаються до штурмових дій. Завдає ракетно-бомбові удари.

На Ізюмському напрямку угруповання зі складу окремих підрозділів 1-ї танкової армії і 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 29-ї, 35-ї, 36-ї загальновійськової армії і 68-го армійського корпусу Східного військового округу і повітряно-десантних військ зосереджує основні зусилля на нанесенні вогневого ураження нашим підрозділам в певному районі.

На Миколаївському напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли позиції захисників і захисниць України. Для придушення каналів радіозв'язку противник застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.

На Криворізькому напрямку здійснював обстріли підрозділів наших військ із застосуванням артилерії.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були пов'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 26 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

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