Ворог забігав на позиції, його вибивали: у ЗСУ розповіли про ситуацію під Мар'їнкою

Окупанти під Мар'їнкою несуть великі втрати, але постійно підтягують резерви, сказав представник сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

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ЗСУ продовжують вести активні бойові дії в районі Мар'їнки - Штупун / Колаж: Главред, фото: 43-тя ОМБр, Міноборони РФ

У районі Мар'їнки Донецької області бійці ЗСУ ведуть активні бойові дії проти окупантів агресора Росії. Загарбники декілька разів забігали на позиції, але отримали відсіч. Про це заявив представник Сил оборони України Таврійського напрямку Олександр Штупун.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що в районі Мар'їнки та Авдіївки точаться активні бойові дії. Противник чинить тиск і заходить на позиції українських бійців.

"Ворог декілька разів намагався захопити, навіть забігав на наші позиції. Проте ми його звідти вибивали. Тобто там тривають активні бойові дії зі змінним успіхом", - зазначив Штупун. відео дня

Також Олександр Штупун підкреслив, що окупанти продовжують нести великі втрати у районі Мар'їнки та Авдіївки. Втім, вони підтягують резерви, тому кількість військових РФ на фронті вирівнюється.

Ситуація в Мар'їнці

25 грудня у ЗСУ повідомили, що продовжують вести бої за Мар'їнку. Представник Сил оборони Олександр Штупун спростував заяви Шойгу і Путіна про нібито повну окупацію російськими військами міста. Ворог повністю зруйнував Мар'їнку.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко сказав, що війська РФ за 2 роки не змогли окупувати Мар'їнку. За його словами, частина міста досі під контролем ЗСУ.

Колишній командир Айдару Євген Дикий 28 грудня заявив, що ЗСУ контролюють не більше 20% руїн Мар'їнки. Згідно з оцінкою експерта, українські захисники тримають оборону на північних і західних околицях міста.

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