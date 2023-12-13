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Росіяни не взяли Мар'їнку: ЗСУ тримають оборону - Тарнавський

Ангеліна Підвисоцька
13 грудня 2023, 19:20оновлено 13 грудня, 20:15
Українські військові відбили 11 атак в районах Новомихайлівки та Красногорівки.
Росіяни не взяли Мар'їнку: ЗСУ тримають оборону - Тарнавський
ЗСУ тримають оборону в Мар'їнці / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Російські окупанти не змогли захопити Мар'їнку. Українські військові досі тримають оборону. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Він зазначив, що вкиди про "повне взяття" міста не відповідають дійсності.

"В районі Мар'їнки ворог накопичує сили для подальших штурмових дій. Продовжує інформаційні вкиди та провокації про нібито повне взяття цього міста. Оборона Мар'їнки триває", - написав Тарнавський.

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Командувач заявив, що в районах Новомихайлівки та Красногорівки ЗСУ відбили 11 атак.

Бої за Мар'їнку

Нещодавно майор ЗСУ розповів про ситуацію в Мар'їнці і заявив, що росіяни нібито контролюють 70% міста. Олексій Гетьман вказав на те, що кількість російських військ на Мар'їнському напрямку менша, ніж під Авдіївкою.

В Інституті вивчення війни 11 грудня заявили, що окупанти встановили свій прапор у Мар'їнці. Ворог проводить локалізовані наступальні операції в районі Куп'янськ-Сватове-Кременна і не тільки.

13 грудня в DeepState зазначили, що РФ захопила "промку" в Авдіївці та має успіхи в Мар'їнці. Російські окупанти захопили південну частину Мар'їнки. Крім того, ворог мав успіх південніше самої Мар'їнки та північніше Новомихайлівки. Південніше Новомихайлівки ворог проводить штурмові дії, бої тривають. Аналітики оцінюють ситуацію по всій лінії зіткнення як критичну.

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війна в Україні ЗСУ Мар'їнка вторгнення Росії
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