Мар'їнка на волосинці, ми тільки добудовуємо другу лінію оборони - екс-командир 'Айдару'

З міста доведеться виходити, однак у ЗСУ є два шляхи, як це зробити. Один з них - вкрай небезпечний.

https://glavred.net/ukraine/mar-jinka-na-volosinci-mi-tilki-dobudovuyemo-drugu-liniyu-oboroni-dikiy-10528904.html Посилання скопійоване

РФ продовжує наступати на Мар'їнку / Колаж Главреда. Фото: скріншот, Генштаб ЗСУ

Українські війська контролюють не більш як 20% руїн Мар'їнки, оборону захисники утримують на північних і західних околицях, зауважив у коментарі УП екс-командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Він переконаний, що ЗСУ чіпляються за Мар'їнку, щоб "виграти час".

"У Мар'їнці ми чіпляємося буквально за околиці міста. Ми чіпляємося за останні 20% руїн Мар'їнки. Наскільки я можу судити - ми просто виграємо там час, поки буде добудовано другу лінію оборони", - сказав військовий. відео дня

Мар'їнку доведеться покинути, зазначив Дикий. Але вийти з міста можна двома шляхами: на добре облаштовану другу лінію оборони чи вийти з неї і, за словами військового, "бігом окопуватися, одночасно відступаючи".

"Будемо чесні: так було, коли виходили з Бахмута", - відповів він, назвавши такий сценарій "вкрай небажаним і ризикованим".

"Бо насправді Мар'їнка так розташована, що якщо там саме "прорвуть", а не посунуть фронт, то звідти пряма дорога на Курахове, а з Курахового взагалі відкривається оперативний простір - там потенційно можна завдати серйозних ударів по наших тилах, поставити під загрозу Костянтинівку, Слов'янськ... взагалі основну частину Донецької області, яка зараз під контролем України. Цей сценарій розуміють і наші, і ворожі генерали", - зауважив Дикий.

Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Наші захисники тримають оборону на північних і західних околицях просто заради того, щоб дати час облаштувати другу лінію, на яку треба буде організовано відійти, пояснив військовий.

Разом з тим, в українців мають з'явитися нові питання до минулого і чинного військово-політичного керівництва, переконаний Дикий, через відсутність добре укріплених оборонних ліній.

"Будемо сподіватися, що вони протримаються достатньо довго, а другу лінію побудують достатньо швидко. А ми собі десь поставимо таку галочку: потім, коли війна закінчиться, у переліку тих питань, які ми будемо ставити, має бути питання - а чому другу і третю лінію оборони Україна будує у грудні 2023 року, а, вибачте, не у грудні 2014 року, не у грудні 2015 року... Просто є факт: ми не побудували ні другу, ні третю лінії оборони за усі 8 років", - висловився Дикий.

Ситуація у Мар'їнці

25 грудня, у день Різдва в Україні, російський міністр оборони Сергій Шойгу "доповів" Путіну про нібито повну окупацію Мар'їнки. Однак заяви глави МО країни-агресорки спростували в українському командуванні.

За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ЗСУ все ще утримують північні околиці міста.

У The New York Times зауважували, що ситуація погіршується - Росія перехопила ініціативу на більшій частині фронту. Останні просування Росії біля Авдіївки та інших міст свідчать про те, що окупанти перехопили ініціативу на багатьох напрямках, використовуючи перевагу в живій силі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.