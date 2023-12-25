"Бої за Мар'їнку тривають": у ЗСУ спростували заяви Шойгу і Путіна

Окупаційні війська Росії повністю знищили Мар'їнку Донецької області, сказав представник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

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Українські військові ведуть бої в Мар'їнці - Штупун / Колаж: Главред, фото: соцмережі, 115-я ОБрТрО

Сили оборони України продовжують вести бої за Мар'їнку. Російські окупанти знищили місто, але повністю його ще не захопили. Про це заявив представник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що українські військові перебувають в адміністративних межах міста Мар'їнка.

"Бої за Мар'їнку тривають, зараз наші військові знаходяться в адміністративних межах Мар'їнки, але місто повністю знищене. Говорити про повне захоплення Мар'їнки некоректно", - підкреслив Олександр Штупун. відео дня

Шойгу і Путін заявили, що окупанти "захопили Мар'їнку"

Російські пропагандисти 25 грудня поширили кадри, на яких міністр оборони окупантів РФ Сергій Шойгу доповідає главі Кремля Володимиру Путіну про нібито повне захоплення Мар'їнки Донецької області.

"Ми суттєво відсунули роботу артилерії ЗСУ від Донецька на захід. Це дозволяє більш ефективно захищати Донецьк від ударів противника", - сказав Шойгу.

"Зламавши цей укріпрайон, ми отримали можливість йти далі", - відповів йому Путін.

Таким чином, ЗСУ спростували заяви Путіна і Шойгу

Ситуація у Мар'їнці

В українському OSINT-співтоваристві DeepState в середині грудня повідомили, що окупанти РФ захопили південну частину Мар'їнки. За інформацією аналітиків, ворогові вдалося досягти успіху південніше Мар'їнки і північніше Новомихайлівки.

Пізніше представник ЗСУ Олександр Тарнавський заявив, що війська РФ не захопили Мар'їнку. Українські бійці продовжують тримати оборону.

Росіяни просуваються щодня, ЗСУ контролюють лише 4% Мар'їнки, розповіли 15 грудня аналітики DeepState. Співзасновник Deep State Роман Погорілий сказав, що сили оборони України втратили контроль над більшою частиною міста.

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