Ворог стягнув 90 тисяч багнетів: полковник розкрив імовірний напрямок штурму РФ

Противник може спробувати вирівняти плацдарм на півдні, попередив Владислав Селезньов.

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Країна-агресор РФ продовжує концентрацію своїх сил і засобів на півдні Запорізької області для проведення масштабних атакувальних дій, заявив військовий експерт, полковник Владислав Селезньов.

Як підкреслив він у коментарі Оbozrevatel, у ворога є достатня кількість ресурсів: "Одних тільки військовослужбовців 90 тисяч - це багато. Багато для реалізації певних планів".

Експерт не виключив кілька сценаріїв: "Противник може спробувати вирівняти плацдарм у районі Роботиного, або просунутися в бік Балок, або ж спроба противника діяти на північ від Урожайного в напрямку на Велику Новосілку - у будь-якому разі противник має достатню кількість ресурсів не лише матеріально-технічних, а й людських для реалізації цих місій".

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Він попередив, що окупанти можуть розтягнути українські стратегічні ресурсні резерви ЗСУ.

"А в контексті того, що противник не тільки завозить вантажі військового призначення до порту Маріуполь, а й фактично закінчив спорудження окремих елементів залізничного сполучення на півдні Донецької області, то, скоріш за все, це теж дії противника, які спрямовані на створення максимально ефективних умов для забезпечення логістикою російських військ, що будуть діяти на території півдня Донецької та Запорізької областей", - додав Селезньов.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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Військовий експерт Владислав Селезньов раніше повідомляв, що російська окупаційна армія нарощує резерви для активізації бойових на півдні Запорізької області.

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