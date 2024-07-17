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Ворог просунувся на 4 напрямках на Донеччині: в Deepstate оцінили вихід ЗСУ з Кринок

Юрій Берендій
17 липня 2024, 09:10
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В DeepState назвали деталі просування російських військ за останню добу і розповіли про ситуацію довкола населеного пункту Кринки, що на Херсонщині.
Ворог просунувся на 4 напрямках на Донеччині: в Deepstate оцінили вихід ЗСУ з Кринок
В DeepState прокоментували виведення українських військ з Кринок / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського

Аналітики моніторингової групи DeepState оцінили просування російських військ за минулу добу та відреагували на інформацію про виведення українських військ із населеного пункту Кринки, що на лівому березі Херсонщини. Про це аналітики повідомили у своєму Телеграмі.

За даними DeepState, російські окупаційні війська змогли просунутись в районі чотирьох населених пунктів на Донеччині. Зокрема, в Новоселівці Першій, Нью-Йорку, Прогресі та Лозуватському.

В той же час, Сили оборони України змогли відкинути ворога поблизу вулиці Заводська в селищі Нью-Йорк.

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"По Кринках ми вже не раз публічно казали, що очікуємо офіційного повідомлення про ситуацію там. І як трапляється завжди - мовчання офіційних осіб призводить до того, що цей простір займе хтось інший. В даному випадку анонімний генштабівець українських медіа", - додали аналітики.

Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Що відомо про ситуацію в Кринках - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти намагаються проривати лінію фронту на багатьох напрямках, що змусило українські війська відступити з Кринок на лівому березі Дніпра в Херсонщині та з населеного пункту Урожайне на Донеччині, повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела в Силах оборони.

Різниця в артилерійських пострілах між Україною та Росією зменшилася з 1:7 до 1:3. Зазначається, що ворог відчуває дефіцит боєприпасів.

Генштаб зафіксував 65 бойових зіткнень за вівторок, 16 липня, включно зі спробами росіян чотири рази наступати під Харковом, де, за словами майора ЗСУ Максима Жоріна, окупанти зазнали втрат на рівні дивізій.

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