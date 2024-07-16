РФ може спробувати перетнути кордон у двох областях України: деталі від ЗСУ

Федоренко назвав стратегічні цілі ворога на Харківському напрямку, додавши, що наразі окупанти не можуть їх досягти.

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РФ може спробувати перетнути держкордон у двох областях України / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада

Сили оборони мають здобутки на Харківському напрямку, але це не змінює той факт, що противник не збирається виходити з Харківської області та залучає все наявне. Про це повідомив командир батальйону ударних безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Юрій Федоренко в ефірі "Київ24".

"Більш детально про це скаже Генштаб, оскільки деякі позиції є перехідними. Але позитивна динаміка щодо деокупації є, більшість позицій, з яких вдалося вибити ворога, - залишаються за нами. Противник не збирається виходити з Харківської області, залучає все наявне. Не зважаючи на це, Сили оборони мають конкретні результати як щодо утримання позицій, так і додатково впроваджуємо наступальні дії для вибиття противника з нашої землі", - розповів Федоренко.

Він також відповів, чи вистачає ворогу резервів на цьому напрямку, аби компенсувати свої втрати у живій силі.

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"На жаль, так, вистачає. На жаль, противник може тримати високоінтенсивний темп бойових дій. Чи є у противника можливості зібрати угруповування, аби спробувати перетнути лінію держкордону у Харківській чи Сумській області? На жаль, є. Противник постійно проводить розвідувальні дії, намацує, в якому стані знаходиться лінія держкордону, шукаючи слабкі місця. Це ведеться з однією ціллю - у перспективі спробувати перетнути лінію держкордону", - додав Федоренко.

Військовий також назвав стратегічні цілі ворога на Харківському напрямку, додавши, що наразі окупанти не можуть їх досягти.

"Чи зможе противник реалізувати наміри, які він ставив перед собою у Харківській області? А це закріплення на плацдармі у Вовчанську, вихід у тил угруповуванню, яке виконує завдання на Куп'янському відтинку. І, відповідно, максимальне наближення до адміністративних меж міста Харкова, аби надалі взяти його під максимальний контроль, зокрема, коштом ствольної артилерії. Чи вдасться це противнику? У поточний момент точно ні", - підсумував командир батальйону ударних безпілотних авіакомплексів "Ахіллес".

Хто такий Юрій Федоренко? Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України вибили російських окупантів із населеного пункту Сотницький Козачок на Харківщині.

За словами командира 3-ї окремої штурмової бригади Максима Жоріна, армія країни-агресорки Росії намагалася тиснути в районі Борової на Харківщині, застосовуючи для цього дивізію. Проте внаслідок успішних дій українських захисників бригада була повністю розбита.

Крім того, командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко повідомив, що Сили оборони України мають тактичну ініціативу у боях на Харківщині й можуть розвинути це в тактичний успіх.

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