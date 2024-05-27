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РФ нарощує сили на Запоріжжі: перекидає десятки одиниць військової техніки

Руслана Заклінська
27 травня 2024, 10:19
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Російські окупанти перекинули на Бердянський напрямок техніку з Воронезької області РФ, розповів Петро Андрющенко.
РФ нарощує сили на Запоріжжі: перекидає десятки одиниць військової техніки
Окупанти перекинули техніку з Воронезької області / Колаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime

Російські війська перекинули велику кількість техніки на Бердянський напрямок. Цю техніку окупанти везли через маріуполь з Воронежської області РФ. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Воронежська область. Велике перекидання в бік Ростову зафіксовано нашим "Спротивом", - зазначив Андрющенко.

За його словами, росіяни переправляли у залізничному ешелоні не менше 17 одиниць МТЛБ та цілий склад вантажівок.

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"В подальшому ці вантажівки ідентифіковано, як перекинуті в Бердянський напрямок через Маріуполь. Це підтверджує нашу гіпотезу про посилення Запорізького напрямку", - розповів Андрющенко.

Хто такий Петро Андрющенко?

Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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Нагадаємо, росіяни концентрують свої війська на кордоні з Харківською та Сумською областями. Хоча кількість контингенту РФ є обмеженою, така чисельність може змусити Україну перекинути та розтягнути свої сили вздовж кордону, йдеться у звіті ISW.

Як повідомляв Главред, росіяни просунулися біля Часового Яру та ще шести населених пунктів: Солодкого, Новомихайлівки, Сокола, Очеретиного, Новоолександрівки, Берестового. На Донеччині війська РФ окупували Нетайлове.

Також окупанти стягують сили до кордону із Сумською та Чернігівською областями, заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко. Він пояснив, що це відбувається через невдачі російських військ на Харківщині.

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