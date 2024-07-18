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РФ може готуватися до нового наступу на Запоріжжя - Андрющенко

Марія Николишин
18 липня 2024, 12:17
109
Країна-агресорка Росія знімає резерви і підрозділи вздовж узбережжя Азовського моря, розповів Петро Андрющенко.
РФ може готуватися до нового наступу на Запоріжжя - Андрющенко
РФ може готуватися до нового наступу на Запоріжжя / колаж: Главред, фото: flickr

Війська країни-агресорки Росії, ймовірно, накопичують резерв для початку нової хвилі наступу на Запорізьку область. Про це сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Дивні рухи відбуваються... Якщо враховувати тенденцію останнього тижня, то бачимо, що ворог знову концентрується на Запорізькій області. Причому цього разу можна сказати, що вони стягують війська з різних регіонів, і з Новоазовська, і з Донецька. Вони рухаються в бік Запорізької області вже не через Бердянськ чи Приморськ. Найчастіше це напрямок Розівка-Пологи, Токмак. Ближче до лінії фронту", - розповів він.

За словами Андрющенка, РФ знімає резерви і підрозділи вздовж узбережжя Азовського моря.

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"Це Маріупольсько-Бердянська агломерація, Приморськ, Кирилівка. Звідти вони знімають і перекидають резерви на північ Донецької області, де зараз спостерігаються найбільш запеклі бої", - додав радник міського голови Маріуполя.

Хто такий Петро Андрющенко?

Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Ситуація в Запорізькій області - останні новини

Військовий експерт Владислав Селезньов раніше повідомляв, що російська окупаційна армія нарощує резерви для активізації бойових на півдні Запорізької області.

16 червня російські війська здійснили обмежені наступальні операції в напрямку населених пунктів Старомайорське та Урожайне, які розташовані на кордоні Запорізької та Донецької областей. Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті вказує, що росіяни можуть розпочати новий наступ на цій ділянці фронту.

Начальник служби зв'язків з громадськістю 118 окремої механізованої бригади Дмитро Пелих сказав, що російські диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються закріпитися в Роботиному Запорізької області, не доживають до ночі.

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