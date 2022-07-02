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Ворог штурмує Лисичанськ і намагається взяти місто в кільце: в НГУ розповіли про жорстокі бої

2 липня 2022, 13:59

Ворог веде активні наступальні дії, підкреслив Руслан Музичук.

Лисичанськ
Окупанти РФ штурмують Лисичанськ / Facebook

Одна з найскладніших ситуацій на фронті складається на сході України - на Лисичанському і Бахмутському напрямках.

Як розповів в ефірі українських телеканалів речник Національної гвардії України Руслан Музичук, ворог веде активні наступальні дії.

"За останні кілька днів, як свідчить інформація Генштабу, ситуація найскладніша на Лисичанському, Бахмутському напрямках і на Харківщині. Також на Слов'янському напрямку противник робить спробу штурмових дій, намагаючись поліпшити своє тактичне становище", - сказав представник Нацгвардії.

За його словами, метою ворога тут залишається вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

Музичук додав, що зараз під Лисичанськом йдуть запеклі бої, але саме місто не оточене, воно під контролем українських військ.

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Раніше повідомлялося про те, що українські військові успішно відбили ворожий штурм в районі південної околиці Лисичанська.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та Спірне.

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