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Путін вибухнув порцією марення: назвав Донбас "історичними територіями" Росії

18 січня 2023, 13:55
Кремлівський директор Володимир Путін каже, що Росія напала на Україну, щоб припинити свій же напад на українську державу на Донбасі.
Володимир Путін
Росія напала на Україну, щоб "припинити війну на Донбасі" - Путін / скріншот YouTube

Глава країни-агресора Росії Володимир Путін виступив з новою порцією добірної пропаганди. За його словами, Москва напала на Україну, щоб, мовляв, "захистити російськомовних" і нібито "закінчити війну" в Донецькій і Луганській областях. Донбас він взагалі хамськи назвав, мовляв, російськими "історичними територіями".

Як повідомляють пропагандисти РИА Новости, зі своєю агресивною риторикою Путін виступив у Санкт-Петербурзі.

Він з неприкритим лицемірством сказав, що мета повномасштабної війни Росії проти України – це, мовляв, "припинення війни на Донбасі". Про те, що Росія сама напала на Україну на сході країни, а до цього окупувала Крим, кремлівський диктатор нічого не сказав.

Більш того, він вигадав, що Донбас нібито це "історичні території Росії".

"Все, що ми робимо сьогодні, в тому числі і СВО - це спроба припинити цю війну і захистити наших людей, які на цих територіях [Донбасу] проживають, це наші історичні території", - підкреслив Володимир Путін.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни заявили, що глава Кремля Володимир Путін незабаром може оголосити другу хвилю мобілізації в країні-окупанті Росії.

В українській розвідці також припускали, що наступна хвиля мобілізації в РФ може розпочатися в середині січня.

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що агресор Росія шантажує Україну новим наступом, щоб змусити Київ сісти за стіл перемовин з Москвою.

За словами Резнікова, це відбувається через розуміння Кремлем провалів своїх планів проти України.

Дивіться відео Главред - Гудков заявив про одну з цілей Путіна на війні проти України

Загроза наступу Росії на Україну:

Володимир Путін новини Донбасу війна Росії та України
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