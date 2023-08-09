ЗСУ тримають оборону та продовжують просуватись на двох напрямках

У російських окупантів значно збільшилась кількість втрат, зазначилив Генштабі.

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У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: 3-тя окрема штурмова бригада, 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив про те, що впродовж минулої доби російські окупанти завдали чотири ракетних та 53 авіаційних ударів.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що через терористичні атаки РФ є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону та відбили атаки противника в районі Синьківка Харківської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника на околицях Кліщіївки та в районі Зайцевого Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На Херсонському напрямку ворог здійснив авіаційні удари

в районі Ольгівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів.

Генштаб розкрив, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

відео дня

"На тлі успішних бойових дій Сил оборони України, значно збільшилась кількість втрат в підрозділах російських окупаційних військ. Зокрема, різко збільшилася кількість поранених та загиблих військовослужбовців російських окупаційних військ на Сватівсько-Кремінському напрямку", - йдеться у зведенні.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що ЗСУ проломили заслони РФ на півдні та зайшли на першу лінію оборони окупантів. Українські війська продовжують наступальні дії в районі населеного пункту Роботине.

ЗСУ просунулися у Запорізькій області, але 2 проблеми гальмують рух на півдні. Окупанти не лише поставили багато мін, а й укріпили ключові панівні висоти бетоном, що ускладнює просування українських військових.

У ЗСУ повідомили про штурм росіян біля Куп'янська. Череватий повідомив, що Україна знає всі їхні наміри, про всі підрозділи, які зосереджені та про всіх командирів.

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