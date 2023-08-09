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Потужний приліт у Новій Каховці: ЗСУ підірвали пункт управління військ РФ

Олексій Тесля
9 серпня 2023, 14:42 оновлено 9 серпня, 14:45
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СтратКом опублікував відео наслідків потужного вибуху, що прогримів у Новій Каховці.
Нова Каховка
У Новій Каховці прогримів потужний вибух / Колаж: Главред, Фото: novakahovka.city, скріншот

У середу вранці, 9 серпня, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонській області прогримів потужний вибух.

Внаслідок удару Збройних сил України уражено пункт управління армії РФ. Про це йдеться в повідомленні в Telegram Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

"Близько 10:00 Збройні сили України уразили пункт управління армії РФ у тимчасово окупованій Новій Каховці. Слава Збройним силам України", - сказано в повідомленні.

відео дня

Також СтратКом публікує відео наслідків потужного вибуху, що прогримів у Новій Каховці.

Дивіться відео - у Новій Каховці прогримів потужний вибух:

Screenshot
Последсьтвія вибуху в Новій Каховці / скріншот

Раньше в окупованій Каховці прогриміла серія вибухів. Вибухи лунали три десятки разів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. "Каховка. ЗСУ точно передали окупанту Доброго ранку не менше 30 разів. Загарбники скаржаться, що зазнали значних втрат", – наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Каховці вороги оголосили про відведення військ: у Міноборони пояснили прийом. Командування армії агресорів з РФ в Херсонській області шукає різні способи ‒ для того, щоб виявляти проукраїнськи-патріотично налаштованих громадян. Про це на своєму Telegram-каналі написала заступник Міністра оборони України Ганни Маляр.

Раньше у 5 містах окупованого Криму вночі лунали вибухи. Гучно в Криму було приблизно в один і той же час в різних містах – після 1:30. після цього стало відомо, що три ракети вдарили по складу з боєприпасами в селищі вільне в Криму. В результаті удару почалася пожежа.

Інші новини:

Херсонська область Нова Каховка війна Росії та України
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