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ЗСУ вдарили на двох напрямках і "перемололи" три роти РФ разом з технікою

Олексій Тесля
8 серпня 2023, 15:53 оновлено 8 серпня, 16:00
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Українські захисники знищили 18 одиниць військової техніки росіян, повідомив Олександр Тарнавський.
всу
ЗСУ вдарили по ворогу на півдні / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

На Таврійському напрямку є успіхи в українських сил, за добу втрати ворога склали 256 осіб, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

При цьому українські захисники знищили 18 одиниць військової техніки росіян. Про це він написав у повідомленні в Telegram.

"Артилерійські підрозділи Сил оборони за добу виконали 1508 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими і полоненими склали 256 осіб (загиблі – 94, поранені – 162)", — підкреслив командувач ОСГ "Таврія".

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За інформацією Тарнавського, за добу також знищено 18 одиниць військової техніки противника.

Зокрема:

  • 3 ББМ;
  • 8 артилерійських систем і мінометів;
  • 1 вертоліт Ка-52 "Алігатор";
  • 1 БПЛА;
  • 4 одиниці автомобільної техніки;
  • 1 радіолокаційна станція "Яструб АВ".

Також були знищені 8 складів боєприпасів ворога, резюмував Тарнавський.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Як уточнив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, на Бахмутському напрямку українські військові зберігають за собою ініціативу, незважаючи на сильний опір ворога, зокрема щільну роботу важкої артилерії РФ.

"Бахмутський напрямок залишається напрямком, де наші сили оборони тримають ініціативу. Ворог відчайдушно чинить опір, в тому числі використовуючи всі види артилерії - від мінометів до реактивних систем залпового вогню", — повідомив він в ефірі національного телемарафону.

Череватий уточнив, що за добу під Бахмутом сталося 16 бойових зіткнень, в ході яких знищено 65 окупантів, 120 поранені і троє взяті в полон, також знищений ворожий танк, самохідна артилерійська установка "Гвоздика", одна гармата "Мста-Б", польовий склад з боєприпасами і 5 вантажівок.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше в ЗСУ розповіли, як "насолили" армії РФ. Українські військові ускладнили для російських окупантів логістику. Транспортні шляхи, якими рухалися загарбники, "захворіли" через втручання захисників України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що контрнаступ ЗСУ відстає від графіка, тому що був змінений тип операції. Зараз українські військові не намагаються просуватися, а провокують російських окупантів на контратаки, "що просто ідеально", вважає тому Купер.

Раніше в Міноборони розповіли, що ЗСУ просунулися в Запорізькій області, але 2 проблеми гальмують рух на півдні. Окупанти не тільки поставили багато мін, а й зміцнили ключові панівні висоти бетоном, що ускладнює просування українських військових, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Читайте більше:

ЗСУ війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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