ЗСУ мають прогрес на фронті, але контрнаступ 'повільний і важкий' - Кірбі

На фронті ведуться активні бойові дії, ЗСУ безумовно намагаються просунутися вперед, наголосив Джон Кірбі.

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У США прокоментували контрнаступ ЗСУ / колаж: Главред, фото: ОПУ, 24 ОМБр

У Раді нацбезпеки Білого дому США повідомили, що контрнаступ Збройних сил України йде не так швидко, як очікувалося.

"Навіть українці…включно з президентом Володимиром Зеленським, кажуть, що вони не просуваються так далеко або так швидко, як хотілося б", - про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі для CNN.

За словами Кірбі, ЗСУ домагаються прогресу, але він "повільний і не без труднощів".

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"Хоча вони і домагаються прогресу, а вони домагаються - він поступовий, повільний і не без труднощів, але вони продовжують намагатися. Вони продовжують це робити", - додав він.

Представник Білого дому заявив, що на фронті ведуться активні бойові дії, ЗСУ безумовно намагаються просунутися вперед.

"Вони точно намагаються просуватися вперед. Як далеко вони зайдуть, де це буде, якого прориву їм вдасться досягти? Я не думаю, що зараз хтось може сказати", - резюмував він.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ тримають оборону та продовжують просуватись на двох напрямках. Через атаки РФ є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

ЗСУ здійснили рейд на лівий берег Херсонщини та прорвали оборону вглиб на 800 метрів. Аналітики вважають, що був проведений "обмежений рейд", а не повноцінний прорив лінії оборони.

ЗСУ блискавично ліквідували вертоліт окупантів. У Генштабі Збройних сил України повіддомили про успішне збиття ворожого вертольоту українськими військовими.

Експерт розкрив про потужне просування на двох напрямках. Михайло Самусь повідомив, що українські бійці пройшли найважчу смугу забезпечення.

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