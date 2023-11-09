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Штурми триватимуть: експерт пояснив, навіщо Кремлю потрібна Авдіївка

Анна Ярославська
9 листопада 2023, 08:06
Авдіївський напрямок - єдиний, де у противника є найбільше шансів здобути хоч якусь перемогу, сказав Іван Ступак.
Авдіївка
Взявши Авдіївку, Кремль зможе показати російському суспільству "перемогу" / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Командування російської окупаційної армії продовжуватиме кидати своїх солдатів на штурми Авдіївки у Донецькій області, поки місто не буде повністю захоплене. Про це заявив військовий аналітик, Колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

За його словами, Авдіївський напрямок - єдиний, де у противника є найбільше шансів здобути хоч якусь перемогу. Саме місто практично взяли в кліщі.

"Авдіївку намагатимуться брати знову і знову вже не перший місяць. Авдіївка - єдине місце на всьому фронті, де хоч щось виходить у російського командування. Місто практично взято в кліщі, п'ять-сім кілометрів залишилося до того, щоб їх зачинити", - повідомив військовий аналітик в ефірі телеканалу Freeдом.

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Ступак додав, що, взявши Авдіївку, Кремль зможе показати російському суспільству "перемогу" своїх збройних сил на тлі президентської виборчої кампанії, яка стартує в РФ через місяць.

"Вона триватиме до березня. Ця перемога дозволить на новорічні свята, на різдвяні свята, поки люди сидять за столом, пиячать, їдять "Олів'є", день і ніч говорити по телевізору про те, яке велике досягнення зробила армія РФ — взяла Авдіївку", — вважає аналітик.

Битва за Авдіївку - останні новини

Країна-агресор Росія намагатиметься захопити Авдіївку до кінця цього року. І хоча це місто не має стратегічного військового значення, воно дуже важливе з пропагандистської точки зору. Про це заявив глава естонської розвідки, полковник Антс Ківісельг.

Місто Авдіївка зараз фактично перебуває в напівоточенні з трьох боків. Російські окупанти влаштовують "гру на живця", щоб виявити, де саме розташована українська артилерія. Про це розповів речник 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що російські війська, найімовірніше, вже готові до третьої хвилі штурму Авдіївки у Донецькій області, але погодні умови не дають їм застосовувати техніку.

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