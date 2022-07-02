Ворог не прорвався під Слов'янськом і біля Лисичанська, а на Херсонщині зростає опір – Генштаб

ЗСУ продовжують відбивати атаки російських військ на Донбасі / Колаж фото УНІАН

Війська Росії провалили штурм під Слов'янськом. Українські війська зупинили наступ ворожих сил під Лисичанськом. Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні райони. У Херсонській області зростає опір окупації Росії. Місцеві "керівники" пересуваються по регіону з великою кількістю охорони, в бронежилетах і в броньованих автомобілях. Про це розповіли в Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з даними Генштабу на ранок, 2 липня, російські війська не змогли досягти суттєвого просування під Слов'янськом та Лисичанськом.

Зокрема, на Слов'янському напрямку ворог проводить оборонні бої. Окупанти штурмували Богородничне, але безуспішно. Обстрілювали з артилерії декілька районів. Загарбники також намагаються вдосконалити на даному напрямку систему логістики.

На Краматорському напрямку росіяни вели обстріли зі ствольної і реактивної артилерії районів Білогорівки, Маяків і Донецького. На Лисичанському напрямку били по районах Золотарівки та Верхньокам'янського. У напрямку останнього окупанти вели наступ, який виявився безуспішним. Ворог змушений був відійти.

читайте такожЗСУ вибивають окупантів: на півдні ворог відступає на запасні рубежіУ Херсонській області окупанти РФ побоюються опору місцевих жителів, який продовжує наростати. Керівництво російських загарбників змушене пересуватися з великою кількістю охорони, причому в бронежилетах і броньованих машинах.

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Ситуація у Лисичанську

Британські журналісти 1 липня розповіли про те, що війська РФ можуть захопити Лисичанськ, який є "останнім містом Луганської області під контролем ЗСУ". Як вважають журналісти, місто ризикує зіткнутися з "російською блокадою і подальшим захопленням".

Генеральний штаб ЗСУ ввечері того ж дня повідомив, що армія України відбила атаки російських окупантів у напрямку Лисичанського желатинового заводу. Українські військові спрацювали грамотно, в результаті чого ворожі війська змушені були відступити.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович також пізно ввечері розповів, що Росія частково зайняла Лисичанський нафтопереробний завод. За його словами, попаснянське угруповання ворога наступає на Вовчеярівку, щоб спробувати замкнути кільце навколо Лисичанської групи ЗСУ.

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