Окупанти провалили розвідку боєм під Лисичанськом: ЗСУ відкинули ворога

ЗСУ відбили ворожу розвідку боєм / Штаб ООС

Українські військові відбили ворожу спробу розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу, розповіли в Генеральному штабі Збройних сил.

Як йдеться в опублікованому зведенні, на Слов'янському напрямку ворог обороняє раніше зайняті рубежі, здійснює перегрупування, намагається поліпшити тактичне становище.

"Вів артилерійські обстріли біля долини, Мазанівки, Дібровного, Грушевахи, Довгенького, Краснопілля, Асіївки, Слов'янська, Нікольського та Богородичного", - зазначили в Генштабі.

Уточнюється, що на Лисичанському і Бахмутському напрямках окупанти обстрілюють зі ствольної та реактивної артилерії райони десятків населених пунктів, ворожі авіаційні удари зафіксовано біля Клинового та Покровського.

Крім того, на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському і Запорізькому напрямках противник обстрілював з артилерії різних калібрів і танків райони населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Водяне, Тоненьке, Красногорівка, Піски, Оріхів, Шевченко, Новомихайлівка, Гірське, Гуляйполе, Времівка, Вугледар, Новоандріївка, Червоне, Староукраїнка, Залізничне та Мар'їнка.

"Ворожу спробу розвідки боєм в напрямку Лисичанського желатинового заводу українські воїни успішно і грамотно відбили. Окупанти відійшли", - додали в Генштабі.

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Раніше повідомлялося про те, що українські військові успішно відбили ворожий штурм в районі південної околиці Лисичанська.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та спірне.

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