Загроза оточення ЗСУ: у Зеленського розкрили деталі боїв за Лисичанськ

Стали відомі деталі боїв за Лисичанськ / Facebook

Російськими окупантам частково зайнятий Лисичанський нафтопереробний завод в Луганської області, розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Як підкреслив він в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну, попаснянське угруповання військ РФ наступає на Вовчеярівку, щоб замкнути кільце навколо лисичанського угруповання ЗСУ.

Крім того, за його словами, російські окупанти також ведуть наступ на Бахмут.

Разом з тим під Ізюмом російські війська відновили рух у напрямках на Барвінкове, Богородичне, Долину, Пришиб і Закотне.

За словами Арестовича, у росіян "не дуже виходить" наступ в цьому районі.

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Раніше повідомлялося про те, що українські військові успішно відбили ворожий штурм в районі південної околиці Лисичанська.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та спірне.

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