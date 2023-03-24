Ворог збирає резерви: ексначальник Генштабу назвав ймовірний напрямок нового удару РФ

У РФ раніше заявили про плани сформувати ще 20 нових дивізій, нагадав Віктор Муженко.

Віктор Муженко не виключив новий наступ РФ / День, МО РФ

Країна-агресор РФ все ще має можливості зі створення нових військових частин і угруповань, які можуть виконати певні завдання, заявив колишній начальник Генерального штабу і ексголовнокомандувач Збройними силами України генерал Віктор Муженко.

Він нагадав про те, що раніше в МО РФ заявили про плани до 2026 року сформувати ще 20 нових дивізій. В інтерв'ю Фактам український генерал не виключив, що РФ може ставити перед собою завдання рівня стратегічної операції.

"Щоб посилити гордість за свою країну, за армію і за дії влади, потрібні певні перемоги. І не тактичного характеру - захоплення Бахмута чи Вугледара, а більш масштабного. Таким варіантом може бути, наприклад, удар північно-західніше або північно-східніше Харкова", — не виключив він.

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Співрозмовник пояснив, що у 2023 році окупанти РФ святкуватимуть 80-річчя Курської битви, коли був корінний перелом у Східній кампанії Другої світової війни.

"А 23 серпня був звільнений Харків. До речі, все це відбувалося на території, де і зараз йдуть або можуть йти бої. Ця місцевість не сильно змінилася з тих пір, за винятком, можливо, появи інфраструктурних об'єктів. Враховуючи російський символізм, їхні ідеологеми "діди воювали", "можемо повторити", можуть існувати плани, які якраз вкладаються в таку ідеологічну обгортку", — додав Муженко.

Загроза нового наступу РФ

Нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що РФ може готувати новий удар.

"Ми не хочемо, щоб Росія просто відпочила, перегрупувалася і знову атакувала – пів року, рік або два-три роки потому", — додав Блінкен і резюмував, що не бачить поки ніяких "ознак того, що Росія готова до змістовної дипломатії" для закінчення війни.

Раніше американський військовий аналітик Філліп Карбер заявив про те, що російські окупанти можуть відновити спробу нового "броньованого" наступу, коли це дозволять рельєф місцевості і погодні умови.

У свою чергу американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна може звільнити окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю і далекобійні ракети.

"Україна планує звільнити Крим, і я дуже сподіваюся, що це відбудеться до кінця літа за умови, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібно і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності", — вважає він.

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