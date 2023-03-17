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Експерт спрогнозував, коли США відправлять Україні потужні винищувачі

17 березня 2023, 10:41
Як вважає Ілія Куса, ставка західних союзників на Україну залежить в основному від того, як ЗСУ проведуть весняно-літню військову кампанію.
Літак, Куса
Ілля Куса і літак F-16 / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Пентагон, ймовірно, прийме рішення про передачу ЗСУ українських винищувачів, не раніше, ніж восени нинішнього року. Про це в інтерв'ю Главреду сказав експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

"До кінця року, якщо все буде добре. Я не очікую, що вони приймуть таке рішення раніше осені. Тому що це дійсно складний процес, і політичної волі у країн Заходу зараз немає", ‒ сказав він.

Як вважає Куса, ставка західних союзників на Україну залежить в основному від того, як ЗСУ проведуть весняно-літню військову кампанію.

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"Це залежить від величезної кількості факторів – одного бажання або небажання США недостатньо. Ставка ключових зовнішніх гравців зараз робиться на весняно-літню військову кампанію, за результатами якої всі будуть дивитися, що робити далі. Можливо, до початку осені знову почнуться розмови про необхідність мирних переговорів і взяття якоїсь паузи або "перемир'я", ‒ сказав він.

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Винищувачі F-16 для України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше натякнув, що Україна може отримати винищувачі F-16. Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він опублікував відеоролик з літаком і написав: "Скоро в небі України".

За даними журналістів американського видання Politico, військові чиновники підштовхують Міністерство оборони США до надання Україні винищувачів F-16. Передбачається, що Штатам знадобиться кілька тижнів на прийняття рішення. Примітно, в Пентагоні вже офіційно заявляли, що не виключають поставок винищувачів Києву.

Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Україна в майбутньому планує повністю оновити свій парк літаків і замінити старі машини винищувачами F-16. ЗСУ мають намір створити мінімум 5 повітряних бригад.

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винищувач-перехоплювач Ілія Куса війна Росії та України
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