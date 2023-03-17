"Вважають Україну другорядним питанням": існує ризик втрати підтримки українців з боку США – Куса

Якщо влада у США перейде у руки представника республіканців, то для України це буде поганою новиною.

Існує ризик втрати підтримки українців з боку США, вважає експерт Ілія Куса/ Офіс президента України, Главред

Сполучені Штати Америки можуть зменшити підтримку України у разі приходу до влади представника Республіканської партії після президентських виборів 2024 року.

Зараз частина республіканців у США усіляко демонструють свою думку, нібито Україна є другорядним питанням. І є ризик, що таке ставлення збережеться і після виборів у разі приходу до влади представника цієї партії. Таку думку висловив експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілія Куса в інтерв'ю Главреду.

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"Оскільки вони самі обіцяють це (зменшення підтримки України – ред.) електорату, то в будь-якому випадку республіканці будуть робити щось, що не дасть пріоритизувати Україну. Крім того, в стані республіканців досить квазі-еволюціоністів, які вважають, що Україна – це не найголовніший національний інтерес США, головніше Китай", – зазначає Куса.

За словами експерта, деякі республіканці, зокрема й колишній президент США Дональд Трамп, є "китайськими яструбами". Тобто вони виступають не так за припинення підтримки України, як за те, щоб більше коштів спрямовувати на протидію Китаю, навіть якщо це буде на шкоду Україні.

"Судячи з усього, ключові кандидати від Республіканської партії (на жаль для нас) зайняли позицію, що Україна – це другорядне питання, і витрачати більше грошей на неї не варто. І це буде змушувати інших кандидатів підлаштовуватися під цей наратив, який стає мейнстрімом. Для нас це погані новини в разі приходу до влади республіканської адміністрації", – сказав експерт.

Нагадаємо, президентські вибори у США заплановані на кінець 2024 року.

Раніше повідомлялося, що претендент на місце кандидата в президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс заявив про те, що війна, розв'язана РФ проти України, є "територіальною суперечкою". Губернатор Флориди заявив, що подальша залученість в "територіальну суперечку між Україною і Росією" не входить в число американських інтересів.

Нагадаємо, журналісти видання Politico, посилаючись на неназваних чиновників в Білому домі, зазначали, що через рік після повномасштабного російського вторгнення в Україну між Вашингтоном і Києвом зростають закулісні розбіжності з приводу цілей війни й щодо того, як і коли закінчиться конфлікт.

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