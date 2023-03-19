'Диктатори добре не закінчують': політик із США спрогнозував кінець для Путіна

Путіна не вважають лідером у світі. Світові лідери розуміють, що диктатору не можна вірити.

МКС видав ордер на арешт Путіна / kremlin.ru

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Попри те, що ордер не означає, що Путін потрапить до в'язниці, "диктатори добре не закінчують". Про це заявив громадський та політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін, повідомляє 24 канал.

Він зазначив, що війну проти України не є вигідною для Путіна. Саме він може закінчити це в будь-який момент, але диктатор постійно продовжує, каже Рашкін.

"Продовження війни за допомогою Китаю тільки погіршить ситуацію для Росії. Тому що війна закінчиться, а санкції – ні. І голова Путіна має бути частиною цих санкцій", – пояснив політик.

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Він додав, що Путін вже давно не є лідером серед світових політиків.

"Коли рік тому розпочалася велика війна, було очевидно, що підписувати договір про мир буде не Путін. Тому що людина в такій ситуації і світ, який намагався домовитися, а отримав ось таке, не буде вести з ним перемовини. Йому не можна довіряти", – додав Рашкін.

Ордер на арешт Путіна - що відомо

17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

Цей ордер є секретним. Однак також вважається, що інформування громадськості може сприяти запобіганню подальшого вчинення злочинів.

Речник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не буде нести зобов'язання, пов'язані з рішеннями Міжнародного кримінального суду.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що було зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації дітей. Україні вдалося повернути лише 308 дітей. Однак справжня кількість депортованих може бути більшою.

Варто відзначити, що тепер Путіна повинні заарештувати і передати до суду.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення МКС і назвав його історичним.

"Глава держави-терориста і ще одна російська посадова особа офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині. У депортації українських дітей - незаконному переміщенні тисяч наших дітей на російську територію", - зазначив президент України.

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