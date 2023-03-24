РФ може перегрупуватися і вдарити знову: Москва хоче "стерти" Україну – Блінкен

Володимир Путін переконаний в тому, що Україна не є незалежною державою, підкреслив Ентоні Блінкен.

Ентоні Блінкен не виключив нової атаки окупантів РФ / Facebook/usaporusski, Міноборони РФ

США прагнуть до тривалого миру в Україні, заснованого на повазі суверенітету та інших принципів міжнародного права, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Однак зараз від країни-агресора Росії ознак готовності до змістовної дипломатії немає, сказав він під час свідчень перед Комітетом у закордонних справах Палати представників Конгресу США, повідомляє Радіо Свобода.

"Ми не прагнули цієї війни, ми робили все, щоб запобігти їй, я брав участь в активних дипломатичних зусиллях з нашими російськими колегами, – відповів Блінкен. – На жаль, стало очевидно, й президент Путін сказав про це прямо, що йшлось не про безпекові загрози від НАТО чи України, завжди йшлось про переконання Путіна, що Україна – не незалежна держава, що її треба стерти з карти і включити у російську імперію", — говорить держсекретар США.

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Він підкреслив, що незалежність, суверенітет і кордони України чітко визнані і нікуди не зникнуть.

"Ми не хочемо, щоб Росія просто відпочила, перегрупувалася і знову атакувала – пів року, рік або два-три роки потому", — додав Блінкен і резюмував, що не бачить поки ніяких "ознак того, що Росія готова до змістовної дипломатії" для закінчення війни.

Загроза нового наступу РФ

Раніше американський військовий аналітик Філліп Карбер заявив про те, що російські окупанти можуть відновити спробу нового "броньованого" наступу, коли це дозволять рельєф місцевості і погодні умови.

"Росіяни фактично вивели свої війська з усього північного сходу. Думаю, що вони туди завжди можуть повернутися, адже на північ від Сум і Конотопа є дуже швидкісний маршрут, пряма дорога до Києва. І знову ж таки, як тільки вони прорвуться через річку біля Конотопа, там до передмістя Києва в сухий сезон відкрита місцевість", — підкреслив він.

У свою чергу американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна може звільнити окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю і далекобійні ракети.

"Україна планує звільнити Крим, і я дуже сподіваюся, що це відбудеться до кінця літа за умови, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібно і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності", — вважає він.

Нагадаємо, експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілія Куса впевнений в тому, що стратегічно США вже опинилися у виграшній позиції в результаті війни, розв'язаної РФ проти України.

Разом з тим експерт упевнений в тому, що пріоритет американського істеблішменту буде спрямований на свої внутрішні інтереси незалежно від того, що відбувається в Україні.

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