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Ворог накопичує ракети: у Зеленського назвали терміни й цілі масованих ударів РФ

Олексій Тесля
3 листопада 2023, 09:56
У разі обстрілів об'єктів енергетики Україна відповідатиме симетрично, підкреслив Михайло Подоляк.
Подоляк
Михайло Подоляк попередив про загрозу масованих ударів РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook / mpodolyak2, скріншот

Російські окупанти накопичують ракети для масованих ракетних ударів по території України, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Вона (Росія, - ред.) накопичує ресурс, щоб у найважчий зимовий час використовувати його весь, якого сьогодні є певне обмеження", - підкреслив він в інтерв'ю Каналу 24.

Представник ОП нагадав, що минулого року РФ з 15 жовтня вже постійно використовувала ракети для обстрілів України у великій кількості.

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"Сьогодні вони (окупанти, - ред.) їх (ракети, - ред.) застосовують з обережністю. Це говорить про певну ресурсної виснаженості Росії. Це не означає, що вони не будуть цього робити. Вони, ще раз підкреслюю (будуть це робити, - ред.) в критично важливі дні", - упевнений він.

Разом з тим він нагадав слова президента Володимира Зеленського про те, що "в цьому сезоні Росія повинна зрозуміти, що це буде гра з двостороннім рухом".

Співрозмовник пояснив, що в разі обстрілів об'єктів енергетики України, "буде симетрично страждати і російська енергетика".

"Це не означає, що ми будемо це робити, але ми розуміємо, що в Росії вже є альтернативні російські громадяни, які чітко зможуть показати росіянам, що таке жити в XXI столітті без тепла і опалення", - додав Подоляк.

Масовані удари РФ по Україні

Нагадаємо, РФ атакувала дронами цивільні об'єкти. В результаті ударів сталося 5 пожеж. За попередніми даними, постраждалих немає.

Раніше у ЗСУ попередили про загрозі нового масованого удару РФ. Окупанти готуються до нанесення нового ракетного удару по цивільній інфраструктурі України.

Експерт раніше назвав ймовірні цілі і терміни атак РФ. Окупанти РФ можуть завдавати нових ударів по Україні, не виключив Андрій Закревський.

Нагадаємо, раніше з'явився прогноз, чим і коли РФ може бити по Україні. Потенціал у ворога для здійснення обстрілу є, попередив Олександр Коваленко.

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Михайло Подоляк війна Росії та України ракетний удар
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