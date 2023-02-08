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Ворог атакуватиме не лише Донбас: Веніславський назвав напрямок, де наступатиме РФ

8 лютого 2023, 18:41
Російські окупанти готуються до нового наступу на Україну. Ворог буде атакувати східний і південний напрямок.
Російські окупанти, Веніславський
РФ наступатиме тільки на 2 напрямках / Колаж фото Вікіпедія, Міноборони РФ

Російські окупанти готуються до нового великого наступу на Україну. Вони підтягують сили на південний і східний напрямок. Про це заявив представник президента в парламенті, член Комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський.

На інших напрямках українська розвідка не виявила ознак формування наступальних угруповань окупантів.

"На цей час ознак формування наступальних ударних угруповань ні на території Республіки Білорусь, ні на всіх інших територіях, крім східного і південного напрямків, не виявлено", - сказав Веніславський.

Він також зазначив, що загрози повторення широкомасштабних дій немає.

Загроза нового масштабного наступу РФ

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначали, що армія РФ може піти в наступ в Донецькій, Луганській і, ймовірно, в Запорізькій областях. На Херсонщині та в Криму загарбники намагатимуться утримувати захоплені позиції. Москва має намір мобілізувати 300-500 тисяч осіб, щоб проводити наступальні операції проти України навесні і влітку 2023 року.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада України зберігає максимальну увагу на підготовці російських окупантів до можливого нового наступу. Глава держави провів з цього приводу низку нарад з військовими і керівником розвідки.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник висловив думку, що Путін може готувати "божевільні речі" на річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Для Росії на карту поставлено абсолютно все, і Кремль відчуває, що шляху назад немає.

Колишній командувач військами США в Європі, генерал Бен Ходжес зазначав, що окупанти не доб'ються значного просування під час нового наступу на Україну. Навіть якщо вони зібрали 200-300 тисяч військ, залишаються проблеми з логістикою і підготовкою військових. Протягом найближчих 2-3 місяців росіяни атакуватимуть масою непідготовлених військових з метою прориву оборони української армії.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Федір Веніславський
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