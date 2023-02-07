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"Розслаблятися ще рано": РФ продовжує готується до наступу - Данілов

7 лютого 2023, 23:22
Данілов заявив, що українські військові готові до будь-якого розвитку подій.
Данилов, війська РФ
РФ готується до нового наступу / Колаж УНІАН, Міноборони РФ

Російські окупанти можуть піти в новий наступ 24 лютого. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Radio NV.

"Вони готуються ... 24 лютого. Підходить річниця цих подій, які у них відбулися. Звітувати особливо нема про що, тому що, крім того, що терористи захопили Запорізьку атомну станцію, є територія, яка поки знаходиться під окупацією (але ми обов'язково її звільнимо), немає ніяких звітів, які вони свого часу собі намалювали", — сказав Данілов.

Він акцентував увагу на тому, що українські військові готові до атак ворога і вони зможуть впоратися з будь-яким розвитком подій. Однак поки розслаблятися не можна.

"Розуміємо, що відбувається у ворога, його стан. Я б не говорив сьогодні, що ми можемо абсолютно розслабитися і перемога вже лежить в нашій кишені. Нам належить ще дуже багато працювати, працювати, працювати для того, щоб ми звільнили всю нашу рідну землю від цих терористів, які на неї увірвалися, починаючи з 2014 року", — додав Данілов.

Загроза нового масштабного наступу РФ

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначали, що армія РФ може піти в наступ в Донецькій, Луганській і, ймовірно, в Запорізькій областях. На Херсонщині та в Криму загарбники намагатимуться утримувати захоплені позиції. Москва має намір мобілізувати 300-500 тисяч осіб, щоб проводити наступальні операції проти України навесні і влітку 2023 року.

У той же час глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що окупанти можуть піти в наступ на Луганщині у будь-який день після 15 лютого. Вони продовжують стягувати свої сили на цей напрямок. Ворог завершує двомісячні навчання мобілізованих – знадобиться 10 днів, щоб перекинути їх в Україну і створити резерв для нової наступальної операції.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що Росія особливо відноситься до різного "символізму", тому окупанти можуть розпочати будь-які наступи до 24 лютого. Сили оборони України готові до відбиття ворожих атак. У напрямку Харкова росіяни наразі не сформували ударних угруповань, проте появи таких груп виключати не можна.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Олексій Данілов
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