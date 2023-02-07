Харків під обстрілом: у місті пролунало 6 потужних вибухів, місце прильоту палає

Російські окупанти нанесли мінімум 6 ударів із зенітно-ракетного комплексу С-300.

РФ обстріляла Харків / inshe.tv (ілюстративне фото)

Російські окупанти тероризують українців навіть пізно увечері. Близько 23 години вечора 7 лютого у Харкові почали лунати потужні вибухи. Ворог обстрілює місто. Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він закликав всіх жителів області одразу сховатися в укритті або в іншому безпечному місці.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти завдають ударів! Залишайтеся в укриттях", - написав Синєгубов.

За даними Суспільного, повітряну тривогу в області оголосили о 22:31, а у самому Харкові - 0 22:58. Також там зазначили про шість вибухів.

Згодом Синєгубов повідомив, за попередніми даними ворог випустив від 6 до 10 ракет із зенітно-ракетного комплексу С-300. Влучання зафіксували у центральній частині Харкова.

"Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється", - написав Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що удари були нанесені по промисловому об'єкту у Київському районі міста. На місці одного з "прильотів" здійнялась пожежа.

РФ обстріляла Харків / скріншот з відео

Ракетний удар по Краматорську

Нагадаємо, ввечері 1 лютого російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ у Донецькій області. Російська ракета влучила у житловий будинок. Унаслідок влучання було зруйновано два під'їзди, людей діставали з-під завалів.

Внаслідок ракетного удару четверо людей загинули, дві особи було врятовано з-під завалів. 18 людей були травмовані. Вранці 3 лютого рятувальники повідомили, що завершили розбирати завали зруйнованого будинку.

Раніше повідомлялося, що РФ може готувати новий удар по Україні. Окупанти готові використовувати як дрони-камікадзе, так і крилаті ракети, заявила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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