"Ворог атакує щогодини": боєць ЗСУ розповів про критичну ситуацію на фронті

Ворог здійснює активні штурми малими групами, підкріплюючи їх дронами з боєприпасами.

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Ворог намагається просуватись на полі бою / Коллаж: Главред, фото Генштаб ВСУ, скриншот DeepState

Ворог не відмовляється від своїх загарбницьких планів. На східному напрямку росіяни використовують надзвичайно велику кількість резервів, боєприпасів і озброєння. Про це повідомив начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж" капітан НГУ з Бахмутського напрямку Володимир Назаренко в етері "Еспресо".

За словами захисника, ворог продовжує тиснути, ситуація залишається критичною на багатьох ділянках і загалом по всій лінії.

"Росіяни використовують надзвичайно велику кількість резервів, сил, боєприпасів і озброєння. На жаль, ворог не відчуває дефіциту в стволах, гарматах і дронах. Якість і тактико-технічні характеристики засобів у ворога гірші, але росіяни намагаються це компенсувати величезною кількістю", - розповідає Назаренко. відео дня

Начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж" пояснює, що бої відбуваються майже щогодини по всій лінії розмежування. Ворог продовжує використовувати тактику штурмів малими групами, а ці малі групи окупанти супроводжують дронами, які оснащені боєприпасами.

Назаренко наголошує, що уся лінія фронту червона, ворог активніше веде прицільний вогонь з артилерії та окопується.

Хто такий Володимир Назаренко? Володимир Назаренко — український політик, офіцер, військовослужбовець, громадський діяч, депутат Київської міської ради VIII скликання, пише Вікіпедія.

Війна в Україні — останні новини

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що російські війська просунулися вздовж вулиці Лугової в північній частині населеного пункту Петропавлівка — на схід від Куп'янська - і на південний захід від Котлярівки, на південний схід від Куп'янська. Окупанти продовжують атакувати на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Водночас командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені отамана Сірка Юрій Федоренко повідомляв, що російські окупаційні війська в найближчій перспективі прагнуть просунутися на Куп'янському напрямку в Харківській області, щоб вийти на лівий берег річки Оскіл і зайняти там плацдарм. Також ворожі сили намагаються наростити можливості для виходу на населений пункт Куп'янськ-Вузловий.

Також за останньою інформацією аналітиків, російські війська просунулися на схід від Селидового і вздовж залізничної лінії на південь від населеного пункту, а військовий оглядач Костянтин Машовець стверджує, що ворог захопив Желанне Перше.

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