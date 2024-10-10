Загострення на Куп'янському напрямку: у Силах оборони назвали дві цілі окупантів

Титанічними зусиллями ЗСУ близькі до того, щоб стабілізувати ситуацію на Куп'янському напрямку, вважає Юрій Федоренко.

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Українські військові відбивають атаки окупантів у Куп'янському районі / Колаж: Главред, фото: 125-я ОбрТРО, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Російські окупаційні війська в найближчій перспективі прагнуть просунутися на Куп'янському напрямку в Харківській області, щоб вийти на лівий берег річки Оскіл і зайняти там плацдарм. Також ворожі сили намагаються наростити можливості для виходу на населений пункт Куп'янськ-Вузловий. Про це заявив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені отамана Сірка.

Як повідомляє РБК-Україна, він розповів про те, що Куп'янський район залишається найскладнішою ділянкою.

"Найскладніший відрізок - це Куп'янськ. Тут противнику поставили завдання в найближчій перспективі вийти на лівий берег річки Оскіл, зайняти плацдарм, нарощувати спроможності для виходу на Куп'янськ-Вузловий", - пояснив ситуацію Федоренко. відео дня Окупанти хочуть захопити Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія. При цьому окупанти досі продовжують тиск на Куп'янському напрямку.

Як пише Forbes, на південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків.

За словами військового, якщо торік росіяни здебільшого штурмували посадки і рідше діяли серед чистого поля, то тепер ворожі сили рухаються хвилями.

"Зараз ми спостерігаємо рух противника хвилями. Вони в чистому полі переходять від своєї позиції максимально близько до нашої. Один-два підходить, іде наступна хвиля. І так, доки не збереться штурмова група, яка потім починає тиск на наші позиції", - додав він.

Також Юрій Федоренко наголосив, що наразі Сили оборони титанічними зусиллями близькі до того, щоб стабілізувати обстановку на Куп'янському напрямку.

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На дамку американців, ворожі сили розраховують на створення вздовж річки оборонного фронту, щоб потім звільнити підрозділи та перекинути їх на інші напрямки.

Раніше окупанти намагалися зайняти плацдарм на лівобережжі від Куп'янська, проте українській армії вдалося збити темпи їхніх атак, сказав Юрій Федоренко. Ворог здійснив спробу прорватися за допомогою військової техніки.

ДРГ ворога вже виходили до Оскола, у Куп'янському районі загострення, повідомляв офіцер ЗСУ з позивним "Алекс". За його словами, росіянам на деяких ділянках фронту вдалося просунутися. Він закликав ухвалити необхідні рішення для стабілізації ситуації.

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