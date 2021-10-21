Лікарка пояснила, чи можна робити щеплення від грипу після вакцинації проти COVID-19

Протиковідна вакцина не вбереже від сезонного захворювання на грип / УНІАН

Вакцина від коронавірусу не допоможе захиститися від грипу, оскільки це два різних захворювання, які вимагають окремих вакцинацій.

Лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна розповіла в ефірі телеканалу Україна 24, що нині необхідно робити щеплення і від коронавірусу, і від грипу. За її словами, препарат від грипу не може врятувати людину від COVID-19 і навпаки - протиковіднана вакцина не вбереже від сезонного захворювання на грип.

Медик уточнила, що обидва щеплення не впливають одне на одне.

За її словами, в аптеках вже є вакцини від грипу. Менжуліна порекомендувала перед введенням препарату проконсультуватися з сімейним лікарем, а також за можливості здати тести, щоби переконатися, що в організмі немає запалень і вакцинація пройде на тлі "повного здоров'я".

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Фахівці зазначають, що грип може бути небезпечний особливо для дітей до року і осіб старше 60 років. При цьому, грип може спровокувати: геморагічний набряк легенів, менінгіт, менінгоенцефаліт, міокардит, інфекційно-токсичний шок, також він може привести до дихальної недостатності, нерідко несумісної з життям.

Наслідком грипу можуть бути пневмококи та стафілококи, від яких складно позбутися. Ще одне ускладнення - набряк мозку, геморагічний енцефаліт.

читайте такожВакцина Pfizer на 93% запобігає госпіталізації дітей від 12 до 18 років - нове дослідженняЯк повідомляв Главред, одна вакцина проти коронавірусу забезпечує перехресний захист і від інших коронавірусів. Тобто організм виробляє імунітет проти подібних хвороб. До такого висновку прийшли вчені з Northwestern Medicine.

Зазначається, що той факт, що вакцини проти коронавірусу можуть захищати від інших подібних інфекцій, може виявитися корисним для підготовки до майбутніх пандемій.

Учені додали, що створити універсальну вакцину неможливо. Але цілком можливо розробити вакцину для кожного сімейства коронавірусів окремо.