Названа найпопулярніша серед українців вакцина проти коронавірусу

Цим препаратом прищепилися близько половини від усіх вакцинованих / УНІАН

З початку вакцинації проти коронавірусу в Україні у місцевого населення з'явився найулюбленіший препарат. Виявилося, що найбільшою популярністю серед жителів нашої країни користується вакцина Comirnaty (Pfizer-BioNTech), яку вибрали близько 40% з усіх щеплених.

Як повідомляє телеканал "Дом", частка всіх щеплених цією вакциною становить 39,8%о

Тим часом, препаратом CoronaVac прищепилося 27,9% українців, Moderna - 13,9%, AstraZeneca - 12,0%, CoviShield - 6,1% і Janssen (Johnson & Johnson) – 0,3%.

Читайте такжеЦифра шокуюча: в РНБО спрогнозували пік хвилі коронавірусуЗагалом для імунізації українців використовують шість вакцин, схвалених Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Це - Comirnaty ( Pfizer-BioNTech) - від німецької компанії BioNTech при співпраці з американською Pfizer і китайською Fosun Pharma, Moderna - від американської компанії Moderna. Janssen (Johnson & Johnson) – від фірми Janssen, власником якої є компанія Johnson & Johnson. AstraZeneca - від англо-шведської компанії AstraZeneca і Оксфордського університету (Великобританія). AstraZeneca-SKBio (Республіка Корея) і CoviShield (Індія). CoronaVac - від китайської компанії Sinovac Biotech.

Раніше Главред писав, що щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб. Про це заявив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

Також нагадаємо, що людина, інфікована штамом "Дельта", може під час простого спілкування заразити коронавірусом від 9 до 11 осіб. Це в п'ять разів більше, ніж при звичайному штамі, коли є ризик ймовірності зараження 2 осіб.