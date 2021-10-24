Лікар назвала головну проблему невакцинованих українців

Небажаючі робити щеплення неправильно сприймають інформацію / Getty Images

Українці потопають в інформаційному хаосі на тему вакцинації і не можуть зробити правильні висновки про те, як перемогти коронавірус.

Так вважає епідеміолог Тетяна Чумаченко, пише "Україна 24".

За її словами, саме це є головною причиною зростання захворюваності коронавірусом в країні.

"Ми спостерігаємо зростання захворюваності. На жаль, умови поширення вірусу мають місце і, на жаль, ми зараз не бачимо, епідеміологи принаймні не бачать реальних причин до того, щоб захворюваність знижувалася. Люди як і раніше не хочуть вакцинуватися, люди як і раніше не дотримуються дистанції, не дуже-то люблять правильно носити маски. І це біда всієї країни", - стверджує Чумаченко.

Експерт вважає, що не всі проблеми зі здоров'ям, які нібито з'являються у щеплених, є "побочкою" вакцинації.

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"Не можна говорити, що після вакцинації стільки-то людина померла. До коронавірусу люди вмирали щодня з різних причин, і зараз продовжують. Коли йде масова вакцинація, безумовно, йде нашарування всіх подій негативних і зі здоров'ям людей. Вони які були, такі ж і залишилися...", - додала Чумаченко.

читайте такожВсі йдуть на канікули: Данилов зажадав від МОН загальний "відпочинок"Крім того, епідеміолог нагадала, що саме завдяки вакцинації людству вдалося перемогти ряд захворювань. Те ж саме, за її словами, стосується і коронавірусу, який зможе відступити тільки в разі набуття колективного імунітету.

Нагадаємо, раніше Тарас Жиравецький заявив, що щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб.

Також раніше волинський лікар-невропатолог Наталія Бобрик розповіла, чому вакциновані українці заражаються інфікуванням коронавірусом. За її словами, в країні відсутній колективний імунітет.