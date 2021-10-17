Стало відомо, скільки українців насправді щодня заражається коронавірусом

Коронавірусу в Україні набагато більше , ніж свідчить статистика / УНІАН

Щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб. Про це заявив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький в Telegram.

За його словами, він співставив офіційну статистику кількості інфікованих українців, оприлюднену два тижні тому, і сьогоднішню кількість госпіталізацій. На його думку, вона вказує на те, що рівень тестування не відображає реальної епідеміологічної ситуації в країні.

"4821 новий випадок рівно 14 днів тому виявлено в Україні, через 14 днів 4747 опинилися в лікарні з важким "ковідом". А тепер можна зрозуміти, скільки ми не встигли протестувати. Адже якщо вірити статистиці, практично 100% пацієнтів опинилися в лікарні! У нас зараз хворіє щодня мінімум 100 000, тому ми маємо госпіталізації майже по 5 000 кожен день!",- написав лікар.

Як писав Главред, людина, інфікована штамом "Дельта" може під час простого спілкування заразити коронавірусом від 9 до 11 осіб. Це в п'ять разів більше, ніж при звичайному штамі, коли є ризик ймовірності зараження 2 осіб.

Нагадаємо, на ранок неділі, 17 жовтня, коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 11 288 осіб. З них 1086 дітей і 154 медичних працівника.

За минулі 24 години з діагнозом COVID-19 госпіталізовано 4 747 осіб. Видужала 3 541 людина. Загинули 219 людей.

Найбільше заражень зафіксовано в Одеській (1396), Харківській (948), Донецькій (748), Дніпропетровській (748) і Запорізькій (678) областях.