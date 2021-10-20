Лікар розповіла, чому українці, вакциновані від COVID-19, заражаються коронавірусом

Головне-колективний імунітет проти коронавірусу / УНІАН

Люди заражаються коронавірусом через відсутність колективного імунітету. Це стосується навіть вакцинованих від COVID-19 українців.

Про це в коментарі ТСН розповіла лікар-невропатолог Волинської обласної клінічної лікарні Наталія Бобрик.

За її словами, коронавірус стрімко циркулює в повітрі і поширюється між людьми. А низький рівень вакцинації ще більше сприяє поширенню інфекції.

"Люди повинні чітко розуміти, що відмовившись від вакцинації, не ставши частиною колективного імунітету, вони піддають ризику не тільки себе, але і тих, хто вакцинувалися, оскільки вірус продовжує циркулювати і його концентрація досить висока", - акцентує фахівець.

Тому лікар виступає за посилення карантину для нещеплених громадян і обмеження їх контактування з іншими людьми.

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читайте такожДовідка на мільйон: на Харківщині викрили махінаторів, які продають підроблені covid-сертифікати"Більшість людей розглядає вакцинацію тільки в контексті свого власного здоров'я, а варто дивитися на це ширше, ваша вакцинація - це здоров'я ваших батьків, дітей, оточуючих, це ваша прогресивність у поглядах, ваша громадянська відповідальність позиція, ваш внесок у майбутнє, турбота про здоров'я поколінь", - підсумувала лікар.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті журналісти з'ясували про махінації з сертифікатами про вакцинацію проти коронавірусу. У пунктах щеплень видають не підробки, а абсолютно законні міжнародні сертифікати про вакцинацію легалізованим в Європі антикоподібним препаратом "Пфайзер". Але насправді щеплення людям не роблять, а просто зливають вакцину в раковину.

Також раніше, головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький заявив, що щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб.