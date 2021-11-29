Лікар з України помер на заробітках у Польщі: працював на будівництві

Олег Самков помер у Польщі / facebook.com/victoria.karpiuk

У Польщі обірвалося життя 40-річного українця Олега Самкова. Чоловік був родом з Рівненської області, де працював дитячим оториноларингологом. У Польщі він працював на будівництві.

До того як виїхати на заробітки в сусідню країну, Самков також встиг попрацювати на будівництвах в Швеції та Естонії. Вдома у нього залишилися дружина і двоє дітей, пише Обозреватель.

Він помер вночі з 26 на 27 листопада. Просто ліг спати, а вранці не прокинувся. За словами знайомої сім'ї, попередня версія смерті - відрив тромбу. Точну причину смерті з'ясують експертизи.

До Польщі поїхав, щоб утримувати сім'ю

Олег Самков з дитячої лікарні у Рівному звільнився приблизно два роки тому. Він прийняв таке рішення через низьку зарплату.

читайте такожТрагедія в Польщі: семирічний українець помер під час сімейної сварки"У нього двоє дітей. Молодша дочка пішла в перший клас, старший син чи то в 7-й, чи то в 8-й клас. На жаль, старший син у нього хворий, тому потрібні гроші на лікування. Вижити на нашу зарплату в 5-7 тисяч неможливо", - говорить головний лікар цього медичного закладу Микола Надейко.

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За його словами, перший час Олег трудився в Швеції, потім в Естонії. Влаштуватися лікарем у Польщі він відразу не міг.

Був лікарем від Бога, в рідному місті його шанували та любили

Звістка про раптову смерть медика вразила не тільки рідних і друзів.

"Це був лікар від Бога. Саме завдяки йому мої діти не бояться докторів. Вони з радістю приходили до нього на прийом, показували свої носики, проходили всі процедури. Мені дуже шкода. Він не міг отримувати у нас в Україні гідну зарплату, змушений був виїхати, чому його не втримали в лікарні?"- поділилася мама одного з пацієнтів Олега.

Раніше ми повідомляли, що в польському селі Пасічник Нижньосілезького воєводства поліцейські поранили 48-річного українця. Один з правоохоронців потрапив йому в ногу, щоб заспокоїти.

Також повідомлялося, що в одному з хостелів в Стараховіце в Польщі виявили тіло 51-річної громадянки України. Поліція і прокуратура встановлюють обставини її смерті. Не виключають, що до смерті жінки міг бути хтось причетний.