Українському заробітчанину в Польщі на голову наїхало авто

У Вроцлаві авто наїхало на голову робітника з України / gazetawroclawska.pl

Моторошний випадок стався в польському Вроцлаві з українцем. Чоловікові, який працював у каналізаційному колодязі, на голову наїхало авто. Його доправили до лікарні у свідомості, але з великою крововтратою.

Як пишуть місцеві ЗМІ, працівник був у люку, а його голова трохи виглядала назовні. У цей момент дорогою їхав автомобіль Volkswagen. Водій авто не побачив відкритий люк та людину в ньому, і наїхав днищем авто на голову українця.

В результаті громадянин України отримав глибоку рану голови. Причини та обставини нещасного випадку з'ясовують правоохоронці. За попередньою інформацією, працівник належним чином не позначив місце проведення робіт.

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Українці в Польщі: останні новини

П'яного українця в Польщі переслідували п'ять машин поліції. Патрульні наказали водієві зупинитися, проте той лише додав газу. Українця змогли "загальмувати" тільки через 8 міст.

До цього в Польщі, в місті Тарчин, п'яний українець шокував поліцію – він потрапив у ДТП, і алкотестер показав 5 проміле алкоголю в його крові. Один з поліцейських зазначив, що за 19 років служби ще такого не бачив.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в липні нинішнього року в Польщі під час затримання поліцейськими помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.

Поліцейські говорили, що українець поводився агресивно, але з'явилися подробиці, що свідчать про зворотне. Одна з версій смерті українця – перевищення повноважень співробітниками поліції.