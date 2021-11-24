У Польщі копи підстрелили українця

Польський поліцейський вистрілив громадянину України в ногу / Фото Reuters

У Польщі у селі Пасічник Нижньосілезького воєводства поліцейські поранили 48-річного українця. Один з правоохоронців влучив йому в ногу, щоби заспокоїти.

На сайті місцевої поліції повідомляється, що копи отримали виклик про те, що група людей перебуває на приватній території в невідомих цілях, а в одного з чоловіків є ніж.

Під'їжджаючи до місця виклику, правоохоронці помітили чоловіка, який йшов тротуаром і розмахував ножем. Поліцейські наказали чоловікові викинути зброю, проте той не послухався. Замість цього чоловік почав кидатися з ножем на правоохоронців і поранив одного з копів у руку.

Правоохоронці зробили кілька попереджувальних пострілів. Агресивний перехожий не відреагував, тому один з правоохоронців вистрілив йому в ногу. Після цього дебошир заспокоївся.

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Правопорушником виявився 48-річний громадянин України. Його доставили в лікарню. В його організмі виявили понад 2 проміле алкоголю. В даний час справу вивчає прокуратура.

Смерть Дмитра Никифоренка в Польщі

У липні нинішнього року в Польщі під час затримання правоохоронцями помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко. Копи говорили, що українець поводився агресивно.

Польська газета Gazeta Wyborcza писала, що поліціянти 30 липня о 22:27 доставили українця у витверезник з опіками від сльозогінного газу після того, як затримали за нібито неадекватну поведінку в автобусі.

Потім, за даними газети, правоохоронці разом з працівниками витверезника били українця і душили, хоча на відеозаписах видно, що він поводився не агресивно. Українцю притискали голову до підлоги коліном, а потім прив'язали до ліжка. Його били, поки не втрутився лікар, але о 23: 53 Никифоренко помер.

Наречена загиблого Сузанна Водолівова розповіла про останні години його життя.

Україна направила Польщі ноту через смерть 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання поліцейськими. У документі висловлено прохання неупереджено розслідувати обставини загибелі громадянина України.

За два тижні після смерті в Україну доставили тіло Дмитра Никифоренка. Батьки загиблого розповіли, що на обличчя Дмитра було нанесено дуже багато гриму. Їм не дали навіть обійняти і поцілувати сина в труні під час прощання.

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