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В РФ знищено склад: вщент вигоріли деталі для "Шахедів" на $16 млн - ГУР

Руслана Заклінська
23 грудня 2024, 09:04оновлено 23 грудня, 09:34
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На території економічної зони "Алабуга" в Росії спалахнув склад, що містив ключові компоненти для виробництва дронів.
В РФ знищено склад: вщент вигоріли деталі для 'Шахедів' на $16 млн - ГУР
В Росії знищено склад з деталями для "Shahed" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео (ілюстративний)

Коротко:

  • У Росії знищено склад з деталями для виготовлення "Шахедів"
  • Усі компоненти для дронів, які були на складі, згоріли
  • Загальні збитки Росії оцінюються в 16 мільйонів доларів

В РФ знищено склад, на якому зберігались деталі для виготовлення дронів типу "Shahed-136". Загальні збитки від руйнівної пожежі складають близько 16 мільйонів доларів. Про це повідомило ГУР.

"На території економічної зони "Алабуга" у Росії спалахнув склад, де зберігали деталі до дронів типу "Shahed-136", які агресор застосовує для ударів по Україні", - йдеться в повідомленні.

відео дня

За даними розвідки, на складі знаходилось 65 фюзеляжів дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні камери та інші важливі компоненти для виготовлення до 400 одиниць Shahed-136. Усі ці деталі згоріли.

Як зазначили українські розвідники, орієнтовні збитки РФ внаслідок ліквідації складу становлять 16 мільйонів доларів.

"Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної Росії", - наголосили в ГУР.

В РФ знищено склад: вщент вигоріли деталі для 'Шахедів' на $16 млн - ГУР
Ударний дрон типу "Shahed-136" / Інфографіка: Главред

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, 21 грудня в російській Казані прогриміли вибухи після атаки дронів. Звуки вибухів чули з порохового заводу, а в районі ввели режим надзвичайної ситуації.

Також на аеродромі Остаф'єво в Московській області 12 грудня підірвали російський військово-транспортний літак Ан-72. За даними ГУР, вибух стався через детонацію основної силової установки літака. Орієнтовна вартість збитків становить 4,5 мільйона доларів.

Крім цього, 19 грудня у Мурманську та Сєвероморську, розташованих неподалік від головної військово-морської бази Північного флоту Росії, зафіксували потужні вибухи. Їх чули навіть на відстані кількох десятків кілометрів.

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Що таке ГУР?

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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