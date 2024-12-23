В РФ знищено склад: вщент вигоріли деталі для 'Шахедів' на $16 млн - ГУР

Коротко:
- У Росії знищено склад з деталями для виготовлення "Шахедів"
- Усі компоненти для дронів, які були на складі, згоріли
- Загальні збитки Росії оцінюються в 16 мільйонів доларів
В РФ знищено склад, на якому зберігались деталі для виготовлення дронів типу "Shahed-136". Загальні збитки від руйнівної пожежі складають близько 16 мільйонів доларів. Про це повідомило ГУР.
"На території економічної зони "Алабуга" у Росії спалахнув склад, де зберігали деталі до дронів типу "Shahed-136", які агресор застосовує для ударів по Україні", - йдеться в повідомленні.відео дня
За даними розвідки, на складі знаходилось 65 фюзеляжів дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні камери та інші важливі компоненти для виготовлення до 400 одиниць Shahed-136. Усі ці деталі згоріли.
Як зазначили українські розвідники, орієнтовні збитки РФ внаслідок ліквідації складу становлять 16 мільйонів доларів.
"Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної Росії", - наголосили в ГУР.
Вибухи в Росії - останні новини
Як повідомляв Главред, 21 грудня в російській Казані прогриміли вибухи після атаки дронів. Звуки вибухів чули з порохового заводу, а в районі ввели режим надзвичайної ситуації.
Також на аеродромі Остаф'єво в Московській області 12 грудня підірвали російський військово-транспортний літак Ан-72. За даними ГУР, вибух стався через детонацію основної силової установки літака. Орієнтовна вартість збитків становить 4,5 мільйона доларів.
Крім цього, 19 грудня у Мурманську та Сєвероморську, розташованих неподалік від головної військово-морської бази Північного флоту Росії, зафіксували потужні вибухи. Їх чули навіть на відстані кількох десятків кілометрів.
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