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Ракетним ударом на Запоріжжі знищено штаб РФ разом з окупантами

Олексій Тесля
30 грудня 2024, 11:37
347
Шістьох загарбників ліквідовано, ще троє дістали важкі поранення, розповіли в ГУР.
Скріншот
Знищено штаб РФ на Запоріжжі / Колаж: Главред, фото: скріншот

Важливо:

  • Знищено штаб армії країни-загарбника РФ
  • 6 загарбників ліквідовано, ще 3 дістали важкі поранення

На тимчасово окупованій території Запорізької області українські сили знищили штаб армії країни-загарбника РФ.

Про успішну операцію українських військових ідеться в повідомленні в Telegram Головного управління розвідки Міноборони.

відео дня

Зазначається, що аеророзвідники Департаменту активних дій ГУР виявили на тимчасово окупованій території Запорізької області ворожий штаб, після чого по ньому було завдано ракетного удару.

"У взаємодії з оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" завдали по об'єкту ракетного удару - штаб російських окупантів знищено, шістьох загарбників ліквідовано, ще троє дістали тяжкі поранення", - повідомили в ГУР.

Крім того, у ГУР також опублікували відео знищення штабу окупантів РФ у Запорізькій області.

Дивіться відео - удар по штабу РФ:

Скріншот
/ Скриншот

Раніше повідомлялося про те, що Україна різко скоротила кількість далекобійних ударів по РФ. Україна притримує далекобійні ракети на випадок, якщо попадуться дуже ласі цілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, які об'єкти в РФ можуть знищити ATACMS. Удари далекобійними ракетами можуть змінити хід бойових дій.

Як повідомляв Главред, Париж і Лондон планують передачу далекобійних ракет Києву. Лондон має більше крилатих ракет SCАLP/Storm Shadow, ніж Париж.

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Що таке ГУР?

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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