Обмеження не скасують: графіки відключень можуть діяти ще до двох тижнів

Під час атаки країни-агресора Росії 26 серпня було пошкоджено чимало енергооб'єктів України, через що по всій країні ввели обмеження споживання електроенергії.
Як розповів ексміністр палива та енергетики, президент Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї Іван Плачков в етері Київ24, внаслідок ворожого обстрілу на українців чекає тиждень-два обмежень у випадку, якщо не буде таких масованих атак.
"На жаль, це була одна з наймасованіших атак на енергетичну інфраструктуру. Метою цієї атаки було досягнути тотального блекауту в енергосистемі України. Цього не сталося, енергетики швидко і професійно реагували", - розповів він.відео дня
Плачков пояснив, що попри оперативну реакцію енергетиків ситуація в енергосистемі бажає кращого. Все тому, що ворогом були нанесені дуже серйозні удари по розподільчих мережах і пристроях з подачі електроенергії та електростанціях, в тому числі атомних, також ворог вдарив по Київській ГЕС.
Дивіться відео про те, скільки часу можуть тривати обмеження споживання електроенергії в Україні:
"Зараз проводять серйозні роботи. Треба відновити схему більш надійною для можливості забезпечення в повному обсязі споживачів", - підсумував Плачков.
Хто такий Іван Плачков?
Іван Плачков — український політик. Кандидат технічних наук (2005). Голова наглядової ради "Київенерго" (з січня 2012). Обіймав посаду почесного президента Асоціації Газовидобувних Компаній України з 2015 до 2017 року, пише Вікіпедія.
Ситуація в енергосистемі України
Нагадаємо, міністр енергетики напередодні попередив, що українцям потрібно готуватися до важкої зими, оскільки вона буде складнішою, ніж попередня. Проте країна активно готується до викликів в енергосистемі.
Напередодні у Міністерстві енергетики нагадали, що атомна генерація є основним джерелом енергетичної стабільності та незалежності України – вона забезпечує близько 60% споживання електроенергії. Проте влітку енергоблоки АЕС ремонтують, щоб підготувати їх до опалювального сезону, коли попит на електроенергію є найбільшим.
Перед масованим обстрілом України ДТЕК попереджала, що у Києві можливі нові відключення споживачів від постачання електричної енергії, адже у зв'язку зі сталою спекотною погодою тоді зросло споживання електроенергії.
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