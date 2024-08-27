Обмеження не скасують: графіки відключень можуть діяти ще до двох тижнів

Через масовану атаку російських окупантів енергосистема України, найімовірніше, не зможе стабілізуватися у найближчі дні.

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Енергосистему не вдасться стабілізувати за декілька днів / Колаж: Главред, фото: flickr

Під час атаки країни-агресора Росії 26 серпня було пошкоджено чимало енергооб'єктів України, через що по всій країні ввели обмеження споживання електроенергії.

Як розповів ексміністр палива та енергетики, президент Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї Іван Плачков в етері Київ24, внаслідок ворожого обстрілу на українців чекає тиждень-два обмежень у випадку, якщо не буде таких масованих атак.

"На жаль, це була одна з наймасованіших атак на енергетичну інфраструктуру. Метою цієї атаки було досягнути тотального блекауту в енергосистемі України. Цього не сталося, енергетики швидко і професійно реагували", - розповів він. відео дня

Плачков пояснив, що попри оперативну реакцію енергетиків ситуація в енергосистемі бажає кращого. Все тому, що ворогом були нанесені дуже серйозні удари по розподільчих мережах і пристроях з подачі електроенергії та електростанціях, в тому числі атомних, також ворог вдарив по Київській ГЕС.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео про те, скільки часу можуть тривати обмеження споживання електроенергії в Україні:

"Зараз проводять серйозні роботи. Треба відновити схему більш надійною для можливості забезпечення в повному обсязі споживачів", - підсумував Плачков.

Що означають черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Хто такий Іван Плачков? Іван Плачков — український політик. Кандидат технічних наук (2005). Голова наглядової ради "Київенерго" (з січня 2012). Обіймав посаду почесного президента Асоціації Газовидобувних Компаній України з 2015 до 2017 року, пише Вікіпедія.

Ситуація в енергосистемі України

Нагадаємо, міністр енергетики напередодні попередив, що українцям потрібно готуватися до важкої зими, оскільки вона буде складнішою, ніж попередня. Проте країна активно готується до викликів в енергосистемі.

Напередодні у Міністерстві енергетики нагадали, що атомна генерація є основним джерелом енергетичної стабільності та незалежності України – вона забезпечує близько 60% споживання електроенергії. Проте влітку енергоблоки АЕС ремонтують, щоб підготувати їх до опалювального сезону, коли попит на електроенергію є найбільшим.

Перед масованим обстрілом України ДТЕК попереджала, що у Києві можливі нові відключення споживачів від постачання електричної енергії, адже у зв'язку зі сталою спекотною погодою тоді зросло споживання електроенергії.

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