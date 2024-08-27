РФ вдарила по Україні 10 ракетами і 81 "Шахедом": 65 цілей вдалося збити

Сили ППО знищили п'ять крилатих ракет і 60 БпЛА.

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Сили ППО збили п'ять крилатих ракет і 60 дронів / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Сили територіальної оборони ЗСУ

У ніч на 27 серпня російські окупанти атакували Україну 10 ракетами різних типів і 81 ударним дроном типу "Шахед". П'ять крилатих ракет і 60 БпЛА вдалося знищити.

Як повідомив у Telegram командувач Повітряних Сил, генерал-лейтенант Микола Олещук, окупанти випустили:

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (з літаків МіГ-31К з повітряного простору Липецької області РФ);

балістичну ракету "Іскандер-М" (з Криму);

крилату ракету "Іскандер-К" (з Воронезької області РФ);

5 крилатих ракет Х-101 (з бомбардувальників Ту-22М3 з повітряного простору Волгоградської області РФ);

81 ударний БпЛА типу "Shahed" (з Єйська та Курської області РФ).

"Станом на 9:00 внаслідок бойової роботи протиповітряною обороною збито 5 крилатих ракет Х-101 і 60 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136", - розповів Олещук.

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Бойова робота велася в більшості регіонів країни: у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Зазначається, що 10 ворожих безпілотників локаційно втрачено (імовірно впали) на території України, один перетнув кордон із Білоруссю, ще близько 10 перебувають у повітряному просторі України, тож бойова робота триває.

Звіт Повітряних сил ЗСУ / Фото: t.me/ComAFUA

Нічна атака РФ на Україну - останні новини

У ніч на 27 серпня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Повітряну тривогу оголошено в багатьох областях країни.

РФ запустила "Шахеди" з півдня і через Сумську область. Потужні вибухи було чути в Сумській області та в самому обласному центрі. Також відомо, що "Шахеди" летіли через Миколаївську, Херсонську, Одеську, Вінницьку області. Через Сумську область вони долетіли до Чернігівської, Київської, Житомирської та Рівненської областей. Дрони було чутно і в Полтавській області.

Унаслідок нічної атаки російських "Шахедів" на Запоріжжі загинули троє людей, ще п'ятеро - дістали поранення. Про це повідомив голова військової адміністрації Запорізької області Іван Федоров.

Крім того, в ніч на 27 серпня російська окупаційна армія вдарила ракетою по готелю в Кривому Розі. Частково зруйновано чотириповерхову будівлю. Унаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще п'ятеро - дістали травми різного ступеня тяжкості. Вдалося врятувати п'ятьох людей.

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