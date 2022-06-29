Можливе вторгнення військ Лукашенка в Україну: політолог назвав головне завдання України

Андрій Золотарьов / Главред

Політолог та директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов каже, що можливий наступ Білорусі не можна допустити.

Як він розповів в інтерв'ю Главреду, білоруси не горять бажанням воювати, вони низько мотивовані.

"Нашим головним завданням буде - не допустити противника України вглиб території України. Деякі фантазують, що частина білоруських військ поверне на Мінськ, як після 22 червня багато хто думав, що німецькі солдати повернуть багнети, але німецькі солдати, набрані в тому числі з робітників, не проявляли абсолютно ніякої пролетарської солідарності", - говорить політолог.

За його словами, білоруська армія і білоруси в цілому – дисципліновані і слухняні.

"Так, участь у війні їм може тисячу разів не подобатися. Так, вони не горять бажанням воювати, вони низько мотивовані. Але і розгортати багнети в бік Мінська вони не будуть. Тому наше завдання полягатиме в тому, щоб не дати противнику просуватися далі і не розпорошувати сили і ресурси", - повідомив він.

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Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов заявляв, що президент Володимир Зеленський зібрав ставку головнокомандувача, на якій обговорювалося ризик військового вторгнення Білорусі на територію України. За словами чиновника, влада має намір провести перевірку бойової готовності в чотирьох областях.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 17 червня пригрозив, мовляв, завдати удару по Києву зі своєї території у тому випадку, якщо ВСУ нібито "перетнуть кордон" з Республікою і, мовляв, будуть "цілитися" в Мозирський нафтопереробний завод. За словами глави РБ, його держава нібито не збирається воювати з Україною, проте проводить підготовку своїх збройних сил.

Заступник Міністра оборони Білорусі Олександр Жук заявив, що Мінськ, мовляв, не воюватиме з Україною. Створення військового оперативного командування на українському напрямку він назвав, мовляв,"розвитком держави".

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