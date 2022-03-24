Біля ЧАЕС горить ліс: показники радіації стрімко погіршуються

Навколо ЧАЕС горить ліс / УНІАН

У зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС горить ліс. Ситуація з повітрям погіршується.

"Україна повідомила МАГАТЕ, що пожежники намагалися загасити лісові пожежі біля Чорнобильської АЕС. У Києві і на двох АЕС було виявлено незначне підвищення концентрації цезію в повітрі, що не є істотним приводом для занепокоєння", - сказано на сайті БРЕХАТИ.

"МАГАТЕ продовжує співпрацювати з органом ядерного регулювання України для отримання додаткової інформації про пожежну ситуацію біля Чорнобильської атомної електростанції", - зазначило МАГАТЕ в Twitter.

Передбачається, що загоряння сталося в результаті збройної агресії Російської Федерації, а саме попадання снаряда або умисного підпалу. З тих же причин і враховуючи роботу в умовах воєнного стану, пункти АСКРС не можуть виконувати свої функції в повному обсязі, як і персонал ДСП "Екоцентр".

Згідно з класифікаційними ознаками надзвичайних ситуацій, критерії пожежі в зоні відчуження не повинні перевищувати обсяги 0,05-0,2 кв. км, але стан площі пожеж перевищує ці показники в десятки разів.

"З точки зору радіаційних ризиків, зафіксованих автоматизованою системою контролю радіаційного стану (АСКРС) в 39 пунктах, особливу небезпеку становлять існуючі пожежі на територіях зі значними рівнями забруднення радіонуклідів і в місцях розташування інфраструктури поводження з радіоактивними відходами в межах 10-кілометрового радіусу навколо ЧАЕС", - додали в МАГАТЕ.

Нагадаємо, війська РФ розграбували центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі вартістю 6 млн євро. Там була техніка, аналогів якої немає в Європі.

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