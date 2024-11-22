У Дніпрі прогриміли вибухи: РФ атакувала місто балістикою

Російські окупанти вдарили по Дніпру ракетою "Іскандер". Загроза балістики триває.

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У Дніпрі прогриміли вибухи/ колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, скріншот відео МО РФ

Коротко:

У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Повідомляється про удар по місту балістичною ракетою "Іскандер-М"

У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Країна-агресорка запустила по місту ракети.

Як повідомляють моніторингові канали, по обласному центру загарбники запустили одну балістичну ракету "Іскандер-М".

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Після вибуху місцеві Telegram-канали повідомляли, що у передмісті видно задимлення.

Також повідомляється, що загроза балістики триває до відбою повітряної тривоги.

Перед вибухами у Дніпрі в Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що на місто рухається швидкісна ціль.

Що відомо про ОТРК "Іскандер"/ Інфографіка: Главред

Удар по Дніпру міжконтинентальною ракетою 21 листопада – що відомо

Нагадаємо, вранці 21 листопада РФ запустила міжконтитентальну балістичну ракету. Російські загарбники вранці запустили низку ракет по Україні. Було атаковане місто Дніпро – там були пошкоджені підприємства та критична інфраструктура.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою. За його словами, ворог боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. Також він зазначив, що Путін використовує Україну як полігон.

Після удару РФ міжконтинентальною ракетою по Дніпру Путін виступив із терміновим зверненням. За словами російського диктатора, під час ранкової атаки на Дніпро, росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".

У РФ також кажуть, нібито за пів години до пуску "Орешника" РФ надіслала повідомлення США. РФ нібито надіслала повідомлення США по лінії центру зі зменшення ядерної небезпеки.

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ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

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