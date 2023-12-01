РФ намагається оточити Авдіївку, ЗСУ рухаються в напрямку Мелітополя - Генштаб

На Куп'янському напрямку російські війська наступали біля Синьківки, українські захисники відбили ворожі атаки, розповіли у Генеральному штабі.

https://glavred.net/ukraine/rf-pytaetsya-okruzhit-avdeevku-vsu-dvigayutsya-v-napravlenii-melitopolya-genshtab-10521232.html Посилання скопійоване

ЗСУ відбивають атаки російських окупантів по всій лінії фронту / Колаж: Главред, фото: 241-ша ОБрТрО, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Окупаційні війська Росії атакували позиції ЗСУ на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Лиманському та інших напрямках. Українські військові відбили атаки. Сили оборони України поступово просуваються на Мелітопольському напрямку. Про це повідомили у Генеральному штабі.

У зведенні Генштабу йдеться про те, що за минулу добу сталося 82 бойових зіткнення. Ворог застосовує авіацію, зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.

Куп'янський напрямок

Російські окупанти під Куп'янськом проводили штурмові дії біля Синьківки на північний схід від Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Українські війська відбили 7 атак противника.

відео дня

Бахмутський напрямок

Ворог атакував поблизу Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Відбито 24 атаки. Українські сили оборони наступають південніше Бахмута, завдають росіянам ударів і закріплюються на відвойованих рубежах.

Авдіївський напрямок

Російські війська, як і раніше, намагаються оточити Авдіївку Донецької області. Сили оборони України тримають оборону і завдають окупантам серйозних втрат. Противник безуспішно наступав біля Степового, Новокалинового, Авдіївки, Тоненького, Північного та Первомайського Донецької області. Відбито 20 атак.

Мелітопольський напрямок

Підрозділи армії України ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають ворогові втрат і виснажують росіян уздовж всієї лінії фронту.

Херсонський напрямок

Українські війська продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра. Ведеться контрбатарейна боротьба і наноситься вогневе ураження по тилах противника.

Ситуація в Авдіївці

У ЗСУ розкрили деталі наступу РФ на Авдіївку і заявили, що коксохімічний завод залишається під контролем армії України. Противник продовжує застосовувати піхоту і проводить точкові атаки.

Війська РФ посилили штурми під Авдіївкою, їхню бронетехніку палять, розповів представник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. За його словами, ворог в два рази збільшив число артилерійських обстрілів і авіаційних ударів.

Бої йдуть у промзоні, росіяни готуються до вуличних боїв в Авдіївці, розповів боєць Легіону Свободи Максим Морозов. Окупанти намагаються встановити контроль над промисловою зоною, щоб вийти на стару частину міста.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.